تركيا: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع سوريا وروسيا وإيران

أكد وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وفي رده على سؤال حقيقة إيقاف آلية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع: بين غولر "نحن مستعدون دائماً للحوار والجلوس والمناقشة.. مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون أن تغادر تركيا".

وأضاف: "لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا؟ مرة أخرى، الجانب السوري قد لا يجد وقتا للتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ومع من يستخرج ويبيع نفط شعبه"، حسبما ذكرت صحيفة "ستار" التركية.

وفي ديسمبر، جرت في روسيا أول مفاوضات بين وزيري دفاع تركيا وسوريا منذ 11 عاماً. في عام 2011، بدأت الحرب الأهلية في سوريا. وانحازت تركيا، التي كانت تحافظ على علاقات وثيقة مع دمشق قبل هذا الصراع، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين، ظلت علاقات تركيا مع سوريا صعبة. لكن في الآونة الأخيرة، بدأ الطرفان، وكذلك بعض وسائل الإعلام، الحديث عن إمكانية التطبيع التدريجي.

