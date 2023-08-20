تركيا تعتزم استئناف الرحلات السياحية إلى سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر استئناف تسيير الرحلات السياحية إلى سوريا من تركيا، في أبريل 2024.

وتبلغ تكلفة الرحلة نحو ألفي دولار، لكن الطرق التي سيتم تسيير الرحلات فيها قد تتغير وفقًا للمعطيات الأمنية.



قال ممثل شركة "فيست ترافيل" التركية للسياحة، إنها كانت تنظم رحلات إلى سوريا منذ سنوات، ولكن مع اندلاع الحرب هناك عام 2011، اضطرت إلى تعليق الرحلات، حسبما نقلت صحيفة “حرييت”.



وأضافت الصحيفة: "قريبا، ستبدأ أولى الرحلات السياحية من تركيا إلى سوريا، حيث بدأت شركة فيست ترافيل في تنظيم حجز جولة مدتها سبعة أيام في الفترة من 20 إلى 27 أبريل 2024، وتشمل الجولة زيارة مدن: دمشق وحلب وحماة وحمص وتدمر".

ولفتت شركة السياحة إلى احتمالية تغيير مسارات الرحلات وفقًا للمعطيات الأمنية.