بيان عاجل من تركيا بشأن القبض علي 21 إرهابيا في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 12 عنصرا إرهابيا من وحدات حماية الشعب الكردية، في شمال سوريا، مضيفة إنهم كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد الجيش التركي.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد ممن تم تحييدهم أمس واليوم، في تلك المناطق بالشمال السوري، ارتفع إلى 21 عنصرا إرهابيا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية ،اليوم الجمعة، عن قتل 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" رداً على مصرع جنود أتراك شمالي العراق.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى قتل 3 عناصر تم رصدهم في منطقة عملية "المخلب- القفل"، ليرتفع بذلك عدد العناصر الذين تم تحييدهم في المنطقة منذ الخميس إلى 7 ضحايا.

وقتل 5 جنود أتراك خلال اليومين الماضيين، جراء هجمات في منطقة عملية تنفذها تركيا ضد الحزب شمالي العراق أطلقت عليها "المخلب - القفل​​​​​​".