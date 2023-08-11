سفر الضحايا إلى تركيا.. القبض على عصابة دولية للاتجار بالأعضاء في تونس

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين في تونس، قرارا بالتحفظ على 5 أشخاص، من بينهم امرأة، اشتركوا في تكوين عصابة دولية للاتجار بالأعضاء.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين بتونس صلاح الدين الراشدي اليوم الإذاعة موزاييك.

وبين وكيل الجمهورية أنه تم إدارج أفراد آخرين علي قوائم الترقب والتي يترأسها شخص يحمل الجنسية التركية والسورية، تقوم ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بيت 25 و30 ألف دينار، بعد تسفير الأشخاص نحو تركيا حيث تُستأصل الأعضاء المزمع الاتجار فيها.