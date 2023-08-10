تونس: ليس لدينا إصابات بمتحور كورونا الجديد EG.5

أبرزت إذاعة موزاييك التونسية تصريحات مدير عام معهد باستور تونس الهاشمي الوزير، والذي صرح فيها قائلا إن آخر تقطيع جيني أُجري في تونس منذ حوالي شهر ونصف أثبت خلو البلاد من ظهور المتغيّر الفرعي عن فيروس كورونا "EG.5" المعروف بسرعة انتشاره.

يشار إلى أن فيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، وفق أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا السياق، عبر خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم عن قلقهم من المتحور الفرعي الجديد، الذي يُعرف باسم "EG.5"، والذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية