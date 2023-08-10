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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

كورونا
كورونا

أثار متحور كورونا الجديد EG.5 حالة قلق جديدة في العالم حيث أنه من الفيروسات سريعة الانتشار ومن سلالة فيروس خطير.

لكن منظمة الصحة العالمية كشفت أن وضع متحور كورونا الجديد EG.5 حتى الآن آمن حيث أنه محدود المخاطر ومضاعفاته أقل من سلالات الفيروس السابقة. 

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ووفقا لما جاء في موقع theglobeandmail نرصد لكم أعراض متحور كورونا الجديد EG.5؟
يقول المسؤولون إن أعراض متحور كورونا الجديد  EG.5 كانت متوافقة مع أعراض COVID-19 العامة ، والتي تشمل التهاب الحلق والحمى أو القشعريرة وسيلان الأنف وضيق التنفس وآلام العضلات أو الجسم والصداع أو فقدان الرائحة أو التذوق.

قالت الدكتورة أنجيلا راسموسن ، عالمة الفيروسات في منظمة الأمراض المعدية واللقاح بجامعة ساسكاتشوان ، إن أعراض EG.5 مماثلة لجميع متغيرات أوميكرون الفرعية الأخرى. قال الدكتور راسموسن: "في الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين ليسوا بالفعل في خطر أعلى بسبب العمر أو الأمراض المصاحبة ، سيكون بشكل عام أقل حدة من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا المثيرة للقلق مثل ألفا ودلتا". 

كورونا أعراض متحور كورونا أعراض متحور كورونا الجديد الصحة العالمية EG 5

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