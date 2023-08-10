31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن متحور كورونا الجديد حيث مازالت سلسلة متحورات فيروس كورونا لا تنتهى

ففيروس كورونا يواصل الانتشار عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية

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حيث كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، تفاصيل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا“إنه ليس بمتحور جديد، مشيرا إلى أنه حتي الأن لا يوجد شئ يدل أنه مختلف فى الأعراض عن أوميكرون أو غيره فى العموم”.

وأضاف أن هناك ارتفاع فى الإصابات هذا الشهر، حيث وصلوا إلى مليون إصابة جديدة على مستوي العالم، و3132 حالة وفاة، موضحا أن الحالات فى ازدياد، وبدء المتحور أن يكون مسئول عن دخول المستشفيات بنسبة عالية.

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