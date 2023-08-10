الصحة تكشف تفاصيل عن متحور كورونا الجديد بعد ظهوره بأمريكا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل متحور كورونا الجديد Eg5 والذي انتشر بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط إصابات تخطت الـ 3 آلاف مواطن في الأسابيع الأخيرة في أمريكا، وهو ما شكل حالة من القلق لدى البعض.

المتحدث باسم الصحة يكشف تفاصيل عن متحور كورونا الجديد

ومن جانبه قال عبد الغفار، "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن وزارة الصحة على دراية كاملة بكل التقارير الواردة الخاصة بـ متحور كورونا الجديد، ومازالت تتواصل مع منظمة الصحة العالمية، لرصد كل ما هو جديد فيما يتعلق بمتحور كورونا الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن متحور كورونا الجديد ليس أشد من متحور أوميكرون ولكنه أوسع في الانتشار، ولذلك لا تزال المناشدات من قبل وزارة الصحة والسكان على ضرورة العمل من قبل المواطنين على الحفاظ على الإجراءات الوقائية والصحية خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتم الإصابة بأي نوع من متحورات كورونا المختلفة.

وواصل، أنه حتى تلك اللحظة لا يوجد رصد لأي حالة داخل مصر مصابة بمتحور كورونا الجديد الذي انتشر في الولايات المتحدة، والوزارة مستعدة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية مازالت تؤكد على أنه أكثر انتشارا ولكن لم يثبت أنه أكثر تأثيرا من أوميكرون، والفكرة العامة المحافظة على التيقظ لدى السلطات الصحية في الكشف عن أي متحورات.

واستكمل، أن اللقاحات الخاصة بكورونا موجودة ومتوفرة وتُعطى بشكل مجاني تماما، ومازال يتم إعطاء اللقاحات بشكل طبيعي، ولكن وزارة الصحة مازالت تشدد على ضرورة تطعيم الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.