ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد سيول مطروح

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد شبورة على المناطق القريبة من الزراعات، ولذلك على الجميع توخي الحذر أثناء السير في الصباح.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد تشهد اليوم نشاط رياح، وأن هذه الرياح ستكون سرعتها بين 30 لـ 35، وأن تلك الرياح لن تكون مؤثرة على الحياة اليومية.



ووجهت تحذير عاجل لـ المواطنين، بشأن الحالة الجوية في مطروح والإسكندرية، بسبب الأمطار الرعدية، وأن الأمطار فوق الخفيفة، وطالبت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء، ولوحات الإعلانات.



وأوضحت أن المواطنين عليهم متابعة النشرة الجوية بشكل مستمر، بسبب التغير الدائم في الخرائط الجوية.



عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "الطرق تحولت لأنهار.. رعد وبرق وأمطار شديدة تضرب منطقة سيدي حنيش شرق مطروح".

وجاء في التقرير أن هناك سيولا وأمطارا غزيرة تضرب مطروح، وظهر في الفيديو تجمعات مائية كبيرة في الشوارع.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 24

العاصمة الادارية 31 23

6 اكتوبر 30 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 31 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 24

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 28 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26