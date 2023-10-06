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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منخفض جوي قادم.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

شهدت حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية تحذيرات عدة وصفارات إنذار نتيجة التعرض لمنخفضات جوية تؤدي إلي سقوط أمطار تصل إلى حد السيول فى بعض المناطق.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

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الطقس اليوم| الأجواء خريفية مستقرة يصاحبها أمطار على السواحل

ولم تتوقف التحذيرات حول حالة الطقس خاصة فى ظل التوقعات التي سادت الفترة الماضية حول قدوم عاصفة التنين لمصر بعد غياب 4 سنوات إلا أنه هناك توقعات حول تحسن الحالة الجوية خاصة مع انتهاء فصل الصيف.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة


وتشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ويشهد الجو انخفاضا في نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

سقوط أمطار كثيفة

وشهدت بعد المحافظات سقوط أمطار وصلت إلي حد السيول مثل مطورة  كما بدأت الأمطار  بالتساقط على بعض محافظات الجمهورية نتيجة منخفض جوي يضرب البلاد.

طقس الساعات المقبلة

من المتوقع أن يستمر اليوم التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كم الأمر الذي يؤدي إلي وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتكون سحب عالية في محافظات الجمهورية، وتحديدا المحافظات الشمالية، فيتم حجب جزء من أشعة الشمس وتنخفض قيم الحرارة في معظم المحافظات.

ويسود اليوم طقس مائل للحرارة بشكل عام في محافظات الوجه البحري  مع وجود سحب غائمة بشكل جزئي.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% علي مناطق متفرقة، في شمال الوجه البحري مع وجود رياح معتدلة 24كم/س مع وجود سحب غائمة بشكل جزئي.

درجات الحرارة فى بعض المحافظات 


- بنها: العظمي 30 درجة

- دمنهور العظمي 29 درجة

- وادي النطرون العظمي 31 درجة

- كفر الشيخ العظمي 29 درجة

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- المنصورة العظمي 30 درجة

- الزقازيق العظمي 30 درجة

- شبين الكوم العظمي 31 درجة

- طنطا العظمي 30 درجة

- دمياط العظمي 29 درجة

- بورسعيد العظمى 29 درجة

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