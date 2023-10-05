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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

الطقس السئ
الطقس السئ

قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المناطق بمحافظتى " مطروح - الإسكندرية " ، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين .. وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق ..كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

 

وقد تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين.. الأمر الذى لاقى إستحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية. ​

وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.

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أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية الأوناش المرورية التجهيزات اللوجستية الحماية المدنية الشوارع والميادين الطقس السيئ

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