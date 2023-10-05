الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المناطق بمحافظتى " مطروح - الإسكندرية " ، وذلك من خلال التواجد الأمنى بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين .. وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدى السيارات على الطرق ..كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

وقد تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار موجة الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين.. الأمر الذى لاقى إستحسانهم وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية. ​

وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.

69141CE3-515D-43F9-9F46-C27EEF4187EF

66BC41F1-DEFC-434C-9F7A-3AF772EF60F5

E5F16F3C-3FDE-4963-A037-C33601F4396A

0A686141-39A7-43A2-BEA1-4E830E62D1C9

127A3E20-BD17-41BA-9274-81A2728301E4

2886FB6F-5128-4384-A92B-79A93176E217

A70FEE99-5D5B-435D-AC0A-F1FA977A7DE6