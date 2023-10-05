تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن أمطار مرسى مطروح، تعرضت مدينة مرسى مطروح لأمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، وأثارت هذه الأمطار حالة من الخوف والقلق لدى أهالي مرسى مطروح تخوفاً من حدوث سيول تشبه سيول مدينة درنة الليبية.

وطمأنت وزارة الري مواطني مرسى مطروح أن الأمور تسير في مجراها الطبيعي، و أن هطول الأمطار لم يؤثر على حركة سير المواطنين ولا على الحياة اليومية في المحافظة.

‎وواجهت مدينة مرسى مطروح الساحلية أمس لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة، ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، وأثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة و لكن توقفت الأمطار حالياً على مدينة مرسى مطروح.

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