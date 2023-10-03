زيادة كميات الأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "فصل الخريف بدأ في 23 سبتمبر ومستمر لمدة 3 شهور وفصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر ".

وأضافت إيمان شاكر: "منذ بداية الأسبوع نتأثر بامتداد تيار هواء يعمل على جلب سحب مدارية وهناك غطاء سحابي مستمر حتى نهاية الأسبوع ويعمل على سقوط أمطار متفرقة على مختلف أنحاء الجمهورية".

وأكملت إيمان شاكر: "الأمطار التي تسقط خفيفة على مختلف المناطق ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.. كميات الأمطار ترتفع يومي الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وتصل إلى أمطار متوسطة ".

ولفتت إيمان شاكر إلى أنه مع سطوع الشمس تقل وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ والقاهرة تسجل هذا الأسبوع بين 29 و 30 درجة مئوية.