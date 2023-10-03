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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة كميات الأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أمطار
أمطار

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

أمطار في عدة مناطق اليوم| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد لتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

 

وقالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "فصل الخريف بدأ في 23 سبتمبر ومستمر لمدة 3 شهور وفصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر ".

 

 وأضافت إيمان شاكر: "منذ بداية الأسبوع نتأثر بامتداد تيار هواء يعمل على جلب سحب مدارية وهناك غطاء سحابي مستمر حتى نهاية الأسبوع ويعمل على سقوط أمطار متفرقة على مختلف أنحاء الجمهورية".

 

 وأكملت إيمان شاكر: "الأمطار التي تسقط خفيفة على مختلف المناطق ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.. كميات الأمطار ترتفع يومي الأربعاء والخميس على السواحل الشمالية وتصل إلى أمطار  متوسطة ".

 

ولفتت إيمان شاكر إلى أنه مع سطوع الشمس تقل وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ والقاهرة تسجل هذا الأسبوع بين 29 و 30 درجة مئوية.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة امطار اخبار التوك شو

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