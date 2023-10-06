الطقس اليوم| الأجواء خريفية مستقرة يصاحبها أمطار على السواحل

يشهد الطقس اليوم، استقرار في حالة الطقس ودرجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود أجواء خريفية معتدلة، يصاحبها فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس اليوم، مائل للحرارة علي القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل علي السواحل الشمالية الغربية حار علي جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ويشهد الطقس اليوم، فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣١ درجة مئوية .

السواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٣٥ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

وشهد الطقس صباح اليوم، استمرار نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لتكون هي الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة في الطقس خلال هذه الفترة.