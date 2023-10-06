القاهرة 33| الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية يشهدها طقس اليوم.. فيديو

عرضت مذيعة الفضائية الأولى تقرير عن طقس اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، مؤكده أنه حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل سوف يشهد جوا لطيفا على شمال البلاد وحتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأكدت مذيعة القناة الأولى، أنه بحسب تقرير الأرصاد فقد يشهد اليوم ظواهر جوية منها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

جاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 23

العاصمة الإدارية 31- 23

الإسكندرية 28 - 22

العلمين الجديدة 28- 22

دمياط 29 -22

بورسعيد 29- 24

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 32 - 22

السويس 33- 22

شرم الشيخ 35-25

العريش 30-22

رفح 31-25

طابا 30- 24

الغردقة 35 -25

بني سويف 34- 23

أسيوط 33-22

أسوان 41 - 25

الوادى الجديد37- 23