المناخ والحياة.. استمرار انعقاد مناقشات الموسم الثقافي بهيئة الأرصاد

تواصل هيئة الأرصاد الجوية، فعاليات الموسم الثقافي المنعقد منذ عدة أسابيع، بمقر الهيئة، تحت عنوان “المناخ والحياة”، والذي يناقش أثر التغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة.

وينعقد اليوم الثامن، من المحاضرات النقاشية للموسم الثقافي، يوم الثلاثاء القادم، الموافق 10 أكتوبر، لمناقشة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الصحة النفسية للفرد والمجتمع، حيث تلقى المحاضرة ألفت سالم المدرب المعتمد بوزارة التربية والتعليم المصرية.

وتناقش محاضرات اليوم الثامن أيضا، التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي قطاع الطيران المدني، حيث يلقى المحاضرة ياسر عبدالجواد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما المحاضرة الثالثة تناقش الصفقة الأوروبية الخضراء ومستقبل الصادرات المصرية، يلقيها الدكتور طارق عبدالعليم عبدالرحمن المعمل المركزي للمبيدات.