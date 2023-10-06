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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الآلاف بشكل يومي عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، من هيئة الأرصاد الجوية، إذ تشهد البلاد حالة من الاستقرار الجوي بحسب ما أكدت الهيئة.

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حالة الطقس على القاهرة

وبحسب بيان الأرصاد، يتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

الأرصاد

بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بحسب ما أكدت الأرصاد في بيانها.

ظاهرة جوية 

أما عن الظواهر الجوية، فقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، إذ حذرت الهيئة  من القيادة بسرعة وطالبت بتوخي الحذر خلال ساعات الشبورة في الصباح.

شبورة 

سقوط أمطار

مع توقعات بأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة .

أمطار


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الأرصاد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 32 23
بنهــــا 30 23
دمنهور 29 22
وادي النطرون 31 23
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 30 23
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 31 23
طنطا 30 23
دمياط 29 22
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 32 22
السويس 33 22
العريش 30 22
رفح 28 22
رأس سدر 32 23
نخل 30 20
كاترين 28 17
الطور 31 23
طابا 30 24
شرم الشيخ 35 25
الإسكندرية 28 22
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 26 22
السلوم 28 20
سيوة 29 20
رأس غارب 33 23
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 36 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 32 25
الفيوم 32 23
بني سويف 32 22
المنيا 32 23
أسيوط 33 22
سوهاج 35 23
قنا 39 24
الأقصر 40 25
أسوان 41 25
الوادى الجديد 37 23
أبوسمبل 40 25

 

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