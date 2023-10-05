عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار بالقاهرة اليوم.. الأرصاد: درجات الحرارة بدأت تنخفض في معظم المحافظات

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل تنخفض قيم الحرارة، وتسود أجواء لطيفة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.

txt

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

txt

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة


وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية لمياء حمدين، أنّ قيم الحرارة الصغرى بدأت تنخفض في معظم محافظات الجمهورية، وبدأنا نسجل قيم حرارة صغرى ما بين 22 إلى 23 درجة في شمال البلاد.
وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "ستستمر معنا فرص سقوط الأمطار والتي ستختلف شدتها من محافظة إلى أخرى، وستكون مؤثرة بشكل كبير على محافظات السواحل الشمالية الغربية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على الإسكندرية ومطروح وبعض مناطق شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وكميات الأمطار بدأت ترتقي إلى المتوسط في بعض الحالات". 

وأوضحت "ستمتد الأمطار إلى باقي الجمهورية بصورة خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ولن تكون هذه الكميات مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية. 

الأرصاد الأرصاد الجوية القناة الأولى فرص سقوط الأمطار الامطار محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

سيول شديدة في مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي تداعياتها

منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

تراجع أسعار 9 سلع أساسية خلال أيام.. مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

أمينة عاطف: «سيدات يد الأهلي» يسير بخطوات ثابتة للتتويج باللقب الإفريقي

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء والأعمدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد سيول مطروح

50 عاما على النصر|أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل من 67 لـ الاستنزاف

بعد محاصرة السيول للمنازل.. تحذير عاجل من محافظة مطروح للمواطنين

مدرب الخليج السعودي يكشف موقفه من إمكانية انتقال محمد شريف للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس بتسأل.. ايه اللي حصل بين نجم الأهلي والجمهور بعد مباراة إنبي؟

المياه غمرت المنازل والسيارات غرقت.. ماذا يحدث في مرسى مطروح ؟

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب وتوقف قطار بالهند.. ماذا حدث؟

أخيرًا كشف عنها| نجم الأهلي يتحدث عن مفاوضات الزمالك معه .. ماذا قال ؟

فيديو

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه بتصويت تاريخي .. ما القصة؟| فيديوجراف

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ