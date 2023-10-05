أمطار بالقاهرة اليوم.. الأرصاد: درجات الحرارة بدأت تنخفض في معظم المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل تنخفض قيم الحرارة، وتسود أجواء لطيفة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.



وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية لمياء حمدين، أنّ قيم الحرارة الصغرى بدأت تنخفض في معظم محافظات الجمهورية، وبدأنا نسجل قيم حرارة صغرى ما بين 22 إلى 23 درجة في شمال البلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "ستستمر معنا فرص سقوط الأمطار والتي ستختلف شدتها من محافظة إلى أخرى، وستكون مؤثرة بشكل كبير على محافظات السواحل الشمالية الغربية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على الإسكندرية ومطروح وبعض مناطق شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وكميات الأمطار بدأت ترتقي إلى المتوسط في بعض الحالات".

وأوضحت "ستمتد الأمطار إلى باقي الجمهورية بصورة خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ولن تكون هذه الكميات مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.