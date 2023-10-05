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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منخفض جوي.. الأرصاد: تغيرات جديدة في الأحوال الجوية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأمطار بدأت تتساقط أمس على بعض محافظات الجمهورية، وبخاصة الموجودة في السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يستمر اليوم تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا المنخفض يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتكون سحب عالية في محافظات الجمهورية، وتحديدا المحافظات الشمالية، فيتم حجب جزء من أشعة الشمس وتنخفض قيم الحرارة في معظم المحافظات.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «قيم الحرارة تعتبر حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها». 


وذكرت أن طقس اليوم سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، وطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 
وتابعت أن البلاد في فصل الخريف، وهذا الفصل يشهد تغيرات بشكل مستمر، في الأحوال الجوية، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

بالهيئة العامة للأرصاد الامطار الأرصاد الأرصاد الجوية محافظات

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