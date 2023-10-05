صحف السعودية|زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب اليابان..الأرصاد تحذر من طقس المملكة اليوم.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب اليابان

الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في هذه المناطق

أوكرانيا تعلن إحراز تقدم في الجنوب وتواصل الصمود في الشرق

ارتفاع أسعار الذهب

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج



نشرت صحف السعودية ، اليوم الخميس، أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.



المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن أنباء بضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لليابان اليوم.

وأصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما، ومركزه في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

كما نشرت المدينة عن توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية تقريره عن حالة الطقس ، اليوم الخميس، والذي جاء فيه أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وقال المركز في تقريره عن طقس اليوم إنه في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره بارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 26-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن قول مسؤولون عسكريون إن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم جنوباً في إطار هجومها المضاد والصعب لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا في غزوها المستمر منذ 19 شهراً. وأضاف المسؤولون أن قوات كييف تقاوم المحاولات الروسية لمحو المكاسب التي حققتها على الجبهة الشرقية منذ أن أطلقت الهجوم المضاد في يونيو



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت قدراً من النجاح على الجبهة الشرقية. ولا يتسنى لـ«رويترز» التحقق من التقارير المتعلقة بساحات المعارك. وأحرزت القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية تقدماً، فيما تمضي كييف في توجهها نحو بحر آزوف للفصل بين الأراضي التي تحتلها روسيا في الجنوب والشرق. وقال المتحدث باسم قوات الجبهة الجنوبية أولكسندر شتوبون للتلفزيون الوطني «لقد حققنا بعض النجاح إلى الغرب من روبوتاين، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تعزيز المواقع التي تسيطر عليها.

واتسمت الجهود الأوكرانية في الجنوب بالبطء، مقارنة بالمكاسب الخاطفة التي تحققت قبل عام في الشمال الشرقي. إلا أن القوات الأوكرانية تسيطر على سلسلة من القرى ويقول المسؤولون إنهم يحتشدون حول روبوتاين وقرى أخرى للانطلاق لتحقيق تقدم جديد.

وأشار تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أخفقت في محاولاتها لاستعادة الأراضي القريبة من أندرييفكا، وهي قرية في الشرق استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي.

كما نشرت الشرق الأوسط عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً لقوا حتفهم ولا يزال 102، بينهم 22 من أفراد الجيش، في عداد المفقودين في شمال شرقي الهند، اليوم الخميس، بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية، ما أدى إلى حدوث فيضانات في وادٍ جبلي، بحسب "رويترز".

ولفتت السلطات إلى أن الكارثة، التي تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص، هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ.

وقال متحدث عسكري عبر منصة "إكس": تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا، فضلاً عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق.

وتسببت عاصفة في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية، أمس الأربعاء، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بُعد نحو 150 كيلومتراً شمال جانغتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إن 26 شخصاً أصيبوا، بينما فُقد 102 حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم ، كما جرفت المياه 11 جسراً.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية، مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق من ولاية سيكيم والولايات المجاورة.

الرياض

نشرت الرياض عن إقالة السلطات في بوركينا فاسو الأربعاء رئيس أركان قوات الدرك، في خطوة تأتي بعد أسبوع من توقيف أربعة ضبّاط، من بينهم اثنان من معاونيه المقرّبين السابقين، للاشتباه بتورّطهم في "مؤامرة ضدّ أمن الدولة".

ونصّ مرسوم رئاسي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على إقالة اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا من منصب قائد قوات الدرك الوطني وتعيين اللفتنانت كولونيل كواغري ناتاما مكانه.

وجاء في المرسوم الموقّع من الكابتن إبراهيم تراوري أنّه "يتمّ تعيين اللفتنانت كولونيل ناتاما كواغري من القوات المسلّحة الوطنية رئيساً لأركان الدرك الوطني".

وحين استولى تراوري على السلطة بعد انقلاب عسكري نفّذه في 30 سبتمبر 2022، كان اللفتنانت كولونيل ناتاما قائداً لقوات الدرك الإقليمية في كايا (شمال)، وهي المنطقة التي كان يتمركز فيها فوج الكابتن تراوري.

ويتولّى إيفرارد سومدا، القائد السابق للوحدات الخاصة بالدرك الوطني، منصبه منذ فبراير 2022.

كما نشرت الرياض عن ارتفاع الذهب اليوم الخميس متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس آذار الذي لامسه يوم الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي "على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن".

وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار اليوم الخميس.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس آذار.

وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية.

وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه أمس الأربعاء.

كما نشرت الرياض عن ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 85.92 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 84.29 دولار بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش.

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت السعودية إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

