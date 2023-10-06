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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب رعدية وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم جمعة، باستمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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وقال المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ في بيانه أن الرياح المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.


وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية؛إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

السعودية : حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي شمالية غربية

وأضاف تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

السعودية الرؤية الأفقية الجزء الشمالي الرياح السطحية السحب الرعدية الممطرة البحر الأحمر

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