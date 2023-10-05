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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا على شمال البلاد

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الجمعة/ طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


أما عن الظواهر الجوية فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة .


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 31 23
العاصمة الإدارية 31 23
6 أكتوبر 32 23
بنهــــا 30 23
دمنهور 29 22
وادي النطرون 31 23
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 30 23
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 31 23
طنطا 30 23
دمياط 29 22 
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 32 22
السويس 33 22
العريش 30 22
رفح 28 22
رأس سدر 32 23
نخل 30 20
كاترين 28 17
الطور 31 23
طابا 30 24
شرم الشيخ 35 25
الإسكندرية 28 22
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 26 22
السلوم 28 20
سيوة 29 20
رأس غارب 33 23
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 36 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25 
رأس حدربة 32 25
الفيوم 32 23
بني سويف 32 22
المنيا 32 23
أسيوط 33 22
سوهاج 35 23
قنا 39 24
الأقصر 40 25
أسوان 41 25
الوادى الجديد 37 23
أبوسمبل 40 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 40 28
المدينة 43 28 
الرياض 38 24
المنامة 36 31
أبوظبي 38 30
الدوحة 40 31
الكويت 39 25
دمشق 29 14
بيروت 29 23
عمان 27 14
القدس 26 16
غزة 29 23
بغداد 33 22
مسقط 36 30
صنعاء 27 12
الخرطوم 42 29
طرابلس 27 20
تونس 29 18
الجزائر 26 19
الرباط 30 15
نواكشوط 34 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 23 07
إسطنبول 24 18
إسلام آباد 34 20
نيودلهى 36 24 
جاكرتا 36 24
بكين 22 13
كوالالمبور 33 24
طوكيو 26 17
أثينا 27 18
روما 28 16
باريس 22 09
مدريد 31 16
برلين 19 15
لندن 22 14
مونتريال 22 13
موسكو 12 01
نيويورك 21 17
واشنطن 24 17
أديس أبابا 24 10

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