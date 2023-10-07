أجواء خريفية.. تعرف على طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إلى أن فرص الأمطار بدأت من الأمس أن تنحصر فقط في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، موضحة أن اليوم هناك استمرار في الأجواء الخريفية.



وقالت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ ويؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تلطيف الأجواء.



طقس اليوم السبت



وأوضحت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تسود أجواء خريقية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة لـ شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

أما خلال الليل تسود أجواء لطيفة على أغلب محافظات الجمهورية.



ولفتت إلى أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد هي تكّون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.