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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تضر العين ابتعد عنها.. تسبب كوارث صحية

أطعمة تضعف البصر
أطعمة تضعف البصر

البصر من أهم النعم التى انعم الله علينا بها،لذا يجب الحفاظ عليها وكما هو معروف أن هناك أطعمة تفيد البصر والعين، فهناك أيضا بعض الأطعمة التي لو تناولتها تضر بالبصر وكذلك المشروبات، لو تناولتها بشكل منتظم، يمكن أن تسبب تلف في خلايا الأوعية الدموية ، وتسب مشكلات كبيرة حتى لو كان بسيطا، وارتفاع ضغط الدم وضغط العين وتعيق أيضا تدفق الدم إلى أنسجة وأعصاب العين، ما يؤدي إلى تضرر العين وبالتالي ضعف البصر… ومن اجل الحفاظ على قوة البصر حتى سن متقدم يتطلب استبعاد الأطعمة التي تضعف حاسة البصر من النظام الغذائي اليومي .. نرصد بعض هذه الأطعمة حسب موقع بروديد" الروسي.


أطعمة تؤثر سلبا على صحة العيون:

استهلاك القهوة والشاي:
الإفراط في تناول الشاي والقهوة يترتب عنه ارتفاع ضغط العين، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما أو ارتفاع ضغط الدم في العين. كلما زاد ضغط العين، زاد خطر فقدان البصر جزئيًا أو كليًا، وهو ما يستوجب الحد من تناول القهوة وتعويضها بالمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من الكافيين.

 

السكريات:

الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر
تزيد من السكر من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي مضاعفة خطر تطور الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري.

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 الدقيق الأبيض
أثبت خبراء التغذية أن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الخبز الأبيض والمكرونة ومنتجات الدقيق الأخرى تزيد من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية يصل إلى العمى ،لانه يفتقر الدقيق المكرر إلى العناصر المفيدة غذائيا،  
ويُنصح بتناول الحبوب الكاملة أو المنتجات المصنوعة من دقيق القمح، بالنظر إلى فوائدها الغذائية وسرعة هضمها.

 

الزبدة منخفضة الجودة
يُنصح بعدم الإفراط فى استخدام الزبدة والمنتجات الدهنية والحد من  كمية الدهون غير المشبعة الموجودة فيه ،بسبب احتوائها على الدهون المتحولة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار، تؤثر الزبدة منخفضة الجودة على صحة القلب والعينين.


الأطعمة المالحة 
الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح
تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما يؤثر سلبًا على عمل جميع أعضاء الجسم بما في ذلك العينين. 
مثل النقانق والأطعمة المعلبة والمخللات وغيرها من المنتجات المصنعة، يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى اعتلال الشبكية، ومع تلف الأوعية الدموية في العينين، يتزايد خطر ضعف الرؤية، وقد يصل الأمر إلى العمى.

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