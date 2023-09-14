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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تحذير هيئة الدواء.. تعرف على مخاطر القطرة المغشوشة.. تسبب أضرارا كارثية

الآثار الجانبية للقطرات
الآثار الجانبية للقطرات المغشوشة وأعراضها

حذرت هيئة الدواء في منشور رسمي لها، المواطنين من وجود عبوات مقلدة ومغشوشة  من القطرات في الأسواق ، مشيرة  إلى أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية وغير الأصلية.

وذكرت أن  العبوات الأصلية مدون عليها سعر البيع للجمهور، كما أن لون المحلول الداخلي ليس شفافا، وفيما يتعلق بالعبوات المقلدة، طريقة الكتابة مختلفة ولون المحلول الداخلي شفاف، وليس أصفرا موشحة ان معظم الآثار الجانبية كانت بسيطة ولم تتسبب في الإتقطاع عن إستخدامه .. ولكن طالبت المواطنين بتوخي الحذر.


وهذه القطرات المغشوشة لها بعض الآثار الجانبية المحتملة منها :-

تغيرات حاسة التذوق وحرقان بالعين واحساس باللدغ.
الكحة
الدوخة
جفاف العين
عسر الهضم
تكون شوائب بالعين
إفرازات من العين
ألم بالعين
تمزق بالعين
ألم بالجفن أو إحساس بعدم الراحة
إحساس بوجود جسم غريب بالعين
حجامة متعلقة بالجلوكوما
الصداع
إرتفاع ضغط الدم
الإنفلونزا
تلون النواة العدسية
عتامة نواة عدسة العين
إلتهاب البلعوم
إلتهاب الجيوب الأنفية
عدوى الجهاز التنفسي العلوي
عدوى الجهاز البولي
إعتلال في مجال الرؤيا
إنفصال الجسم الزجاجي بالعين


ومن الممكن ان تتطور هذه الاعراض لتصل الي :-

فرط الدم في الملتحمة

عدم وضوح الرؤيا

التهاب القرنية المثقب الموضعي

الرغبة في حك العين.

أما باقي هذه الآثار الجانبية فتم تسجيلها في عدد قليل من المرضى ومنها:
مغص
ألم في الظهر
التهاب الجفن
التهاب شعبي
ضبابية الرؤيا
إفرازات في الملتحمة
أوديما في الملتحمة
تكون حويصلة بالملتحمة
التهاب الملتحمة
تقرح القرنية
صباغة القرنية
عتامة عدسة العين.

قطرة عين عبوات اصليه مغشوشة غير اصلية هيئة الدواء القطرات الاسواق

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