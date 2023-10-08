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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يكشف عن علاقة قوية بين السكر والإصابة بمرض خطير

مرض السكري وتأثيره
مرض السكري وتأثيره على النظر

أكد الدكتور احمد يونس عضو الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون ان السكر يؤثر بشكل كبير علي العين .. وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيف يؤثر السكر على العين ..  

كيف يؤثر السكر على العين:
يُعد داء السكَّري من العَوامِل الرئيسية للإصابة بالعمى وغيرها من الدول المتقدمة، وخاصةً بين البالغين في سن العمل والإنتاج.بعد عدة سنوات من الإصابة بالسكّري، يحدث بعض التغيير في شبكية العين لدى جميع الأشخاص تقريبًا، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون الأنسولين للعلاج أو لا.يواجه المصابين بالسكّري الذين يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم الخطر الأعلى للإصابة باعتلال الشبكية السكّري، لأن كلتا الحالتين تُلحقان الضرر بشبكية العين.يمكن للحمل أن يزيد من سوء حالة اعتلال الشبكية السكّري.

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اعتلال الشبكية السكّري اللاتكاثري
واضاف ان أعراض اعتلال الشبكية السكّري التكاثري  تتضمن كلاً من تشوش الرؤية، ورؤية أجسام طافية (بقع سوداء) أو ومضات ضوئية في الحقل البصري، وفقدان مفاجئ شديد للرؤية غير مترافق بألم.

واشار ان اعتلال الشبكية السكّري اللاتكاثري، يتسرب الدم أو السوائل من الأوعية الصغيرة في شبكية العين، ويمكن أن تَحدُثَ انتفاخات صغيرة.قد تتضخم مناطق شبكية العين المتأثرة بالتسرب، مما يُلحق الضرر بأجزاء من مجال الرؤية.

 

وأوضح أنه قد تكون الآثار على الرؤية متدنية في البداية، إلا أنها تتفاقم تدريجيًا.قد تحدث بقع عمياء في المجال البصري، على الرغم من أنها قد لا تكون ملاحظة من قبل الشخص، ولا تُكتشف إلا عند إجراء فحص عيني.إذا حدث تسرب بالقرب من اللطخة (المنطقة المركزية من شبكية العين التي تحتوي على تركيز عالٍ من الخلايا المستشعرة للضوء) فقد تصبح الرؤية المركزية غير واضحة.ويمكن لتورم البقعة (الوذمة البقعية) الناجم عن تسرب السوائل من الأوعية الدموية أن يؤدي في النهاية إلى فقدان الرؤية.ومن المحتمل أن ألا يُصاب الشخص بأي فقدان للرؤية على الرغم من وصول اعتلال الشبكية إلى مراحل متقدمة.

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