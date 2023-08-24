تحذير لمرضي السكر .. تخزين الانسولين بهذه الطريقة يسبب مشاكل صحية خطيرة

حذرت دراسة المانية من تخزين الإنسولين "دون قصد" في درجات حرارة خاطئة وقالت انه تخزينه بطريقة خاطئة يمكن أن يجعله أقل فعالية ويصبح خطر علي الصحة ، لذلك يجب استخدام موازين الحرارة للتحقق من تخزين الدواء بشكل صحيح ،لان ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية الخطيرة لدى مرضى السكري.

واشارت الدراسة التي نشرها موقع MedlinePlus الى إن الإنسولين يكون شديد الحساسية للحرارة والبرودة، ويمكن أن يتسبب ذلك في تلفه إذا تغيرت الحرارة بضع درجات.

ويجب تخزين الإنسولين في درجة بين 2 و8 درجات مئوية في الثلاجة، أو بين 2 و30 درجة مئوية عند حمله في "القلم" المخصص للحقن.

وينصح الباحثون الطين قاموا بالدراسة بعدم تجميد الدواء أو وضعه في درجة حرارة تقل عن 0 درجة مئوية.

وأوضحت الدراسات أن الحرارة الشديدة ترفع خطر انخفاض مستوى السكر بالدم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض مثل الدوار وارتعاش اليدين، ويمكن للمرضى مواجهة هذا الانخفاض من خلال تناول الجلوكوز.

كما أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في فقدان السوائل بالجسم بفعل العرق، مما يرفع خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية، ولمواجهة ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً.

وبشكل عام، يتعين على مرضى السكري حماية جهاز قياس السكر في الدم وشرائط الاختبار والأدوية ومضخة الأنسولين من أشعة الشمس القوية.

وينبغي أيضاً الاحتفاظ بالأنسولين في الثلاجة، على سبيل المثال في درج الخضروات، فهناك لا يتعرض الأنسولين للتجمد من ناحية ويحافظ على فعاليته من ناحية أخرى.

يتعين على مرضى السكري حماية جهاز قياس السكر في الدم وشرائط الاختبار والأدوية ومضخة الأنسولين من أشعة الشمس القوية.

وينبغي أيضاً الاحتفاظ بالأنسولين في الثلاجة، على سبيل المثال في درج الخضروات، فهناك لا يتعرض الأنسولين للتجمد من ناحية ويحافظ على فعاليته من ناحية أخرى.

وجد الباحثون من أن معظم مرضى السكري يخزنون الإنسولين الذي يحتمل أن ينقذ حياتهم، عند درجات حرارة خاطئة.

وتشير الدراسة الألمانية إلى أن ما يصل إلى 4 من 5 مرضى يحتفظون بالدواء في درجة حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة في الثلاجة، ما قد يؤثر على فاعلية الدواء.

وينصح الاطباء إخراج الأنسولين من الثلاجة قبل حَقنه بمدة لا تزيد عن نصف ساعة، نظراً لأنه إذا كان الأنسولين بارداً جداً، فإن حَقنه سيسبب شعوراً بالألم، مع العلم بأنه ليس من الضروري أن يتم تبريد الأنسولين، الذي يتم حَقنه بواسطة القلم.