عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير لمرضي السكر .. تخزين الانسولين بهذه الطريقة يسبب مشاكل صحية خطيرة

تخزين الإنسولين
تخزين الإنسولين بهذه الطريقة يسبب مشاكل صحية خطيرة

حذرت دراسة المانية  من تخزين الإنسولين "دون قصد" في درجات حرارة خاطئة  وقالت انه تخزينه بطريقة خاطئة يمكن أن يجعله أقل فعالية ويصبح خطر علي الصحة ، لذلك يجب استخدام موازين الحرارة للتحقق من تخزين الدواء بشكل صحيح ،لان ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية الخطيرة لدى مرضى السكري.

 

واشارت الدراسة التي نشرها موقع MedlinePlus الى إن الإنسولين يكون شديد الحساسية للحرارة والبرودة، ويمكن أن يتسبب ذلك في تلفه إذا تغيرت الحرارة بضع درجات.
ويجب تخزين الإنسولين في درجة بين 2 و8 درجات مئوية في الثلاجة، أو بين 2 و30 درجة مئوية عند حمله في "القلم" المخصص للحقن.
وينصح الباحثون الطين قاموا بالدراسة  بعدم تجميد الدواء أو وضعه في درجة حرارة تقل عن 0 درجة مئوية.
وأوضحت الدراسات أن الحرارة الشديدة ترفع خطر انخفاض مستوى السكر بالدم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض مثل الدوار وارتعاش اليدين، ويمكن للمرضى مواجهة هذا الانخفاض من خلال تناول الجلوكوز.

كما أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في فقدان السوائل بالجسم بفعل العرق، مما يرفع خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية، ولمواجهة ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً.

وبشكل عام، يتعين على مرضى السكري حماية جهاز قياس السكر في الدم وشرائط الاختبار والأدوية ومضخة الأنسولين من أشعة الشمس القوية.

وينبغي أيضاً الاحتفاظ بالأنسولين في الثلاجة، على سبيل المثال في درج الخضروات، فهناك لا يتعرض الأنسولين للتجمد من ناحية ويحافظ على فعاليته من ناحية أخرى.

يتعين على مرضى السكري حماية جهاز قياس السكر في الدم وشرائط الاختبار والأدوية ومضخة الأنسولين من أشعة الشمس القوية.

وينبغي أيضاً الاحتفاظ بالأنسولين في الثلاجة، على سبيل المثال في درج الخضروات، فهناك لا يتعرض الأنسولين للتجمد من ناحية ويحافظ على فعاليته من ناحية أخرى.

وجد الباحثون من أن معظم مرضى السكري يخزنون الإنسولين الذي يحتمل أن ينقذ حياتهم، عند درجات حرارة خاطئة.

وتشير الدراسة الألمانية إلى أن ما يصل إلى 4 من 5 مرضى يحتفظون بالدواء في درجة حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة في الثلاجة، ما قد يؤثر على فاعلية الدواء.

وينصح الاطباء إخراج الأنسولين من الثلاجة قبل حَقنه بمدة لا تزيد عن نصف ساعة، نظراً لأنه إذا كان الأنسولين بارداً جداً، فإن حَقنه سيسبب شعوراً بالألم، مع العلم بأنه ليس من الضروري أن يتم تبريد الأنسولين، الذي يتم حَقنه بواسطة القلم.

الانسولين حقنة الأنسولين فاعلية الدواء درجة الحرارة تخزين الإنسولين دراسة ألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

ارتفاع جنونى لـ الذهب عالميا.. الأصفر يبلغ أعلى مستوياته لهذا السبب

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

مقبلات لذيذة.. تعرف على طريقة عمل مثلثات البف باستري بالجبنة

يفضلها الصغار والكبار.. طريقة عمل الدجاج المقلي بالزعتر على الطريقة الإسبانية

أسباب غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش| احذر هذه العادات الغذائية

الكانتلوب| خطر على هؤلاء الأشخاص.. هل أنت منهم؟

بدون الجيم.. 5 تمارين رياضية في المنزل لها مفعول جبار

دراسة صادمة: كورونا تصيب واحدًا من كل خمسة أشخاص بارتفاع ضغط الدم

كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد 5.EG ..أفضل طرق للوقاية

في دقيقتين .. طريقة عمل شوربة اللحم بالكريمة

ترشيحاتنا

بسبب رفض التفاوض.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبري

ضوابط التحويل من الإعدادية العامة إلى الأزهرية.. رابط التحويل الإلكتروني

اتحاد جدة يعرض أكبر راتب في العالم.. محمد صلاح يرغب في مغادرة ليفربول

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

رغم الأزمات والعقوبات.. أمريكا تضاعف واردات اليورانيوم من روسيا

وثيقة استسلام.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن مصير أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

مصر رسميا داخل البريكس.. ردود أفعال إيجابية ومكاسب بالجملة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ