خلي بالك .. علامات تشير إلى إصابتك بمرض بطانة الرحم المهاجرة

تعاني المرأة من ألم وتشنجات ما بعد الدورة الشهرية والتي قد تستمر لبضعة أسابيع وهو أمر غير طبيعي.

إذا شعرتِ بتقلصات أسفل البطن بعد الدورة الشهرية، فاستشيري الطبيب على الفور إذ قد تكون علامة على إصابتك ببطانة الرحم المهاجرة Endometriosis.

أعراض بطانة الرحم المهاجرة:

تستمر الأعراض عادة بضعة أيام بعد انتهاء الدورة، لكن أحيانًا تستغرق أسبوعين كاملين.

قبل الدورة الشهرية تصاب أغلب النساء بمجموعة من الأعراض، مثل: التشنجات، وآلام الرأس، والانتفاخ، وتقلب الحالة المزاجية، وعادًة ما تتوقف الأعراض الشديدة بقدوم الدورة الشهرية وقد تستمر خلالها.

تتمثل أسباب هذه التشنجات بعد الانتهاء من الدورة الشهرية في:

عادة ما تنتهي فترة الحيض، وتعاني بعض النساء من النزيف أيضًا، وغالبًا ما تشير إلى واحدة من تلك المشكلات الصحية، وتشمل تكيسات الرحم التي غالبًا ما تكون حميدة، أو التهاب الحوض، أو قد تشير إلى نمو الأنسجة التي تشكل بطانة الرحم ولكن في مناطق أخرى وتسمى الانتباذ البطاني الرحمي

الالتهابات المهبلية:

يمكن أن تحدث هذه الالتهابات بسبب إهمال النظافة خلال فترة الدورة الشهرية، مما يؤدي للشعور بحكّة وآلام خلال التبول ،من اسباب ألم بعد الدورة الشهرية الأخرى إصابة المرأة بعدوى بكتيرية أو التهابات.

النزيف

تعاني بعض النساء من النزيف،بعد الانتهاء من الدورة الشهرية وقد يكون السبب تكيسات الرحم التي غالبًا ما تكون حميدة، أو التهاب الحوض، أو قد تشير إلى نمو الأنسجة التي تشكل بطانة الرحم



التبويض

​عادًة ما تحدث الإباضة بعد اليوم الحادي عشر من الدورة الشهرية، ولكن في بعض الأحيان يحدث تبويض مبكر لدى المرأة، مما يجعلها تشعر بأعراض مشابهة للدورة الشهرية بعد انتهائها.

وهي في الحقيقة أعراض التبويض، لذلك قد تعاني بعض النساء من تشنجات بعد الدورة الشهرية.



تغيرات مزاجية:

تؤثر تغيرات الدورة الشهرية لدى معظم النساء في الحالة المزاجيّة لديهنّ بدرجات متفاوتة وقد ينعكس أثر الاضطرابات النفسية التي تعانيها المرأة في الدورة الشهرية لديها من القلق والاكتئاب وتسبب هذه الاضطرابات اختلال عمل الغدة النخامية وعمل المبايض، وبالتالي تأخر موعد الإباضة أو توقف حدوثها تمامًاقد يترتب على الإصابة بالتوتر، أو اضطراب القلق، أو الاكتئاب، أو اضطراب ثنائي القطب، أو اضطرابات الأكل حدوث عدم انتظام في الدورة الشهريّة، أو انقطاع الدورة الشهرية بالكامل.