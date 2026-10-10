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محمود عصمت: الربط الكهربائي بين الدول يعزز تقوية الشبكات حتى في غياب تبادل الطاقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود عصمت: الربط الكهربائي بين الدول يعزز تقوية الشبكات حتى في غياب تبادل الطاقة

وزير الكهرباء: الربط الكهربائي بين الدول يعزز تقوية الشبكات الكهربائية حتى في حالة عدم وجود تبادل للطاقة بينها
وزير الكهرباء: الربط الكهربائي بين الدول يعزز تقوية الشبكات الكهربائية حتى في حالة عدم وجود تبادل للطاقة بينها
شيماء جمال

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الربط الكهربائي بين الدول تستهدف توسيع فرص تبادل الكهرباء، والاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وتنوع مصادر الإنتاج، بما يعزز كفاءة استخدام القدرات المتاحة ويدعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.


وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن الربط الكهربائي بين الدول يسهم في تقوية الشبكات الكهربائية، حتى في حالة عدم وجود تبادل للطاقة بينها.

وأضاف أن الربط الكهربائي مع السعودية يستهدف تبادل الطاقة وفقًا لاختلاف أوقات الذروة واحتياجات كل دولة.

وكشف وزير الكهرباء أن مصر تصدر الكهرباء إلى السودان وليبيا والأردن، مشيرًا إلى إمكانية امتداد الربط الكهربائي مستقبلًا إلى سوريا ولبنان والعراق.


وأكد عصمت أن كميات الكهرباء التي تصدرها مصر إلى بعض الدول تظل محدودة، مقارنة بإجمالي قدرات الشبكة المصرية، مشددًا على أن تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة لا يؤثر على تلبية احتياجات مصر، خاصة عند تبادل الطاقة وفقًا لاختلاف أوقات الطلب.

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