عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف فوائد سحرية لهذا الطعام على الأطفال الرضع.. تعرف عليه

فوائد العدس
فوائد العدس

قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة فوائد تناول العدس للأطفال الرضع وقال عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك ان العدس واحدا من اهم الوجبات الرئيسية المفيدة للأطفال الرضع ويجب تناوله  بعد عمر ٦ شهور وتجنبه عند الأطفال الذين يعانون من المغص ، وأوضح شبيب فوائد العدس للرضع.


فوائد العدس للرضع:


يحسن من عمليات الايض في الجسم وبيزود من مستويات الطاقة

يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والفسفور 
ومن اهم المعادن التي يحتويها العدس هو الحديد عشان كدة يعتبر غذاء جيد للأطفال اللي عندهم فقر دم .

txt

طبيبة تكشف أعراضا غير متوقعة تشير إلى الإصابة بحمى البحر المتوسط

txt

طبيبة تحذر من مرض خطير تسببه شنطة المدرسة للأطفال

txt

نشرة المرأة والصحة| طبيب يحذر من خطأ كبير ترتكبه الأمهات مع الأطفال في الشتاء.. أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها بالثلاجة

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف اللي تساعد في حل مشكلة الإمساك .

يساعد على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على الزنك .

يقلل من الإصابة بالسمنة و مضاعفاتها علاوة على ذلك إضافة الخضروات لشوربة العدس عشان الطفل يتقبلها أكثر.

العدس فوائد العدس الرضع الاطفال الفسفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

موضوعات متعلقة

برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر2023.. ترى الازدهار في حياتك

برج العقرب حظك اليوم 10 ديسمبر 2023.. اجتهادك الدائم يدفعك للمناصب الإدارية

برج الثور| حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. انتظر مفاجأت رائعة

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. فرصة جديدة لزيادة دخلك

برج القوس وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. كن يقظا

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. تحسين مالي طال انتظاره

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. حدد أهدافك في الحياة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023: تخلص من الدهون الزائدة

ترشيحاتنا

حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 21 مجــ.ـزرة مروعة.. وأبـ.ــاد عوائل بكاملها

شاهد| ماذا قال المرشح عبد السند يمامة عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؟

الفنان محمد نور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حمدي رزق عن المشهد الانتخابي: المصريون بالنجوع والقرى والمدن عند حسن الظن

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح خطيرة في غزة

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ