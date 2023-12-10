طبيب يكشف فوائد سحرية لهذا الطعام على الأطفال الرضع.. تعرف عليه

قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة فوائد تناول العدس للأطفال الرضع وقال عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك ان العدس واحدا من اهم الوجبات الرئيسية المفيدة للأطفال الرضع ويجب تناوله بعد عمر ٦ شهور وتجنبه عند الأطفال الذين يعانون من المغص ، وأوضح شبيب فوائد العدس للرضع.



فوائد العدس للرضع:



يحسن من عمليات الايض في الجسم وبيزود من مستويات الطاقة

يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والفسفور

ومن اهم المعادن التي يحتويها العدس هو الحديد عشان كدة يعتبر غذاء جيد للأطفال اللي عندهم فقر دم .

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف اللي تساعد في حل مشكلة الإمساك .

يساعد على تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على الزنك .

يقلل من الإصابة بالسمنة و مضاعفاتها علاوة على ذلك إضافة الخضروات لشوربة العدس عشان الطفل يتقبلها أكثر.