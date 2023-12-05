نشرة المرأة والصحة| طبيب يحذر من خطأ كبير ترتكبه الأمهات مع الأطفال في الشتاء.. أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها بالثلاجة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

طبيب يحذر من خطأ كبير ترتكبه الأمهات مع الأطفال في الشتاء

حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من تعامل الأمهات مع الأطفال خاصة فيما يتعلق بملابس الشتاء..وقال عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك : الأمهات بيحققوا أرقاما قياسية هذه الأيام في عدد قطع الملابس التي يرتديها الطفل.

احترس| 6 أمراض شائعة تصيب العين في الشتاء.. أبرزها الجفاف

جفاف العين من أكثر المشاكل انتشارًا خلال فصل الشتاء، وبالتالي قد يعاني البعض من خلل في تركيبة الدمع الذي تفرزه العين، حيث تزداد نسبة الجفاف في الشتاء بسبب ضعف كمية إفراز العين للدمع، نتيحة الهواء البارد الذي يتسبب في زيادة فرص الإصابة بجفاف العين.

أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها في الثلاجة

يضع كثيرون الطّعام والمأكولات في الثلاجة عادةً بهدف حفظ جودتها وتمديد فترة صلاحيّتها، لكنهم يلاحظون بعد مدّة تغيّر مذاق الطّعام المثلّج أو وجود فطريّات خطرة عليه و من المعروف أنّ تجميد الأطعمة يساعد على المحافظة عليها ولكنّ هذه الطّريقة وفقاً لموقع Cookedandloved ، ليست الطريقة الصحيحة لتخزين والاحتفاظ لجميع الأطعمة، فتجميد بعض المنتجات قد لا يؤدي فقط الضرر بها بل إلى المذاق والملمس، ولكن أيضاً إلى تعريض صحّة متناولها للخطر.

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

تعتبر الإنفلونزا الموسمية عَدوى تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وأجزاء من الجهاز التنفسي، وهي تحدث بسبب الإصابة بأحد الفيروسات.

بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة السعودية فاطمة البنوي متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومختلفة.