الساعة 12:00 هتقلب 11 مساء.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2026

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، والاستعداد لتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، المنظم لمواعيد تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي كل عام.

ويحظى موعد تغيير الساعة باهتمام كبير من المواطنين، خاصة الموظفين والطلاب وأصحاب الأعمال، نظرًا لارتباطه بمواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والرحلات، فضلًا عن تأثيره على مواعيد شروق الشمس وغروبها وفق التوقيت الرسمي.



موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

وفقًا للجدول الزمني المقرر لتطبيق التوقيت الصيفي، ينتهي العمل به بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتعود الساعة من الثانية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة مساءً.

وجاءت تفاصيل موعد تغيير الساعة على النحو التالي:

آخر أيام التوقيت الصيفي: الخميس 29 أكتوبر 2026.

الخميس 29 أكتوبر 2026. موعد بدء التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.

الجمعة 30 أكتوبر 2026. مدة تأخير الساعة: 60 دقيقة كاملة.

60 دقيقة كاملة. موعد تغيير التوقيت: عند منتصف الليل مع نهاية الخميس.

عند منتصف الليل مع نهاية الخميس. طريقة ضبط الساعة: إرجاعها من الساعة 12:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً.

وبذلك تتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الانتقال إلى التوقيت الجديد، ويبدأ المواطنون يوم الجمعة وفق التوقيت الشتوي المعتمد.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا لأحكام القانون المنظم للعمل بهذا النظام.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق هذا العام 29 أكتوبر، لتعود البلاد بعد ذلك إلى التوقيت الشتوي.

ومع بدء النظام الشتوي، يتم إرجاع الساعة إلى وضعها السابق، ويستمر العمل به حتى موعد تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى في الجمعة الأخيرة من أبريل 2027.



طريقة تغيير الساعة على الموبايل عند بدء التوقيت الشتوي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، يبحث كثير من المواطنين عن كيفية ضبط الساعة على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، خاصة مع الاعتماد على الهواتف في ضبط المنبهات وتحديد مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات.

وتقوم معظم الهواتف الذكية بتحديث الوقت تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية، بشرط صحة إعدادات المنطقة الزمنية وتوافر التحديثات اللازمة.

ويمكن التأكد من ضبط الساعة من خلال الخطوات التالية:

فتح إعدادات الهاتف المحمول. الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيًا. التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة لمصر. مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

أما الساعات اليدوية وساعات الحائط والسيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية، فقد تحتاج إلى ضبط يدوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023؟

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث حدد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل موعدًا لبدء العمل به، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

كما نص النظام المعمول به على استمرار التوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي وتأخير الساعة ساعة كاملة.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، في إطار توجه الدولة للاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول وفق الساعة الرسمية، بما يسهم في دعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة.

وتتمثل المواعيد الأساسية لتغيير التوقيت في مصر فيما يلي:

الجمعة الأخيرة من أبريل: تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الصيفي.

تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الصيفي. نهاية الخميس الأخير من أكتوبر: تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

يرتبط موعد تغيير الساعة في مصر بنهاية يوم الخميس وبداية يوم الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المحدد لتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي.

ويساعد اختيار هذا الموعد على منح المواطنين والمؤسسات فرصة لمراجعة الساعات والأجهزة الإلكترونية قبل استئناف الأنشطة المعتادة، بما يقلل من احتمالات حدوث ارتباك في مواعيد العمل والخدمات المختلفة.

كما تحتاج بعض المؤسسات التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالتوقيت إلى التأكد من تحديث إعداداتها، لضمان استمرار المعاملات والخدمات دون مشكلات ناتجة عن اختلاف الساعة الرسمية.



هل تتغير مواعيد الشروق والغروب بعد تأخير الساعة؟

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026، ستظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي، عند المقارنة بين اليوم نفسه والظروف الفلكية ذاتها.

فعلى سبيل المثال، إذا كان شروق الشمس يظهر وفق الساعة الرسمية في السادسة صباحًا بالتوقيت الصيفي، فقد يظهر في الخامسة صباحًا بالتوقيت الشتوي عند إجراء مقارنة افتراضية مماثلة.

وينطبق الأمر نفسه على موعد غروب الشمس، إذ يظهر أبكر بساعة وفق التوقيت الرسمي الجديد.

ولا يعني ذلك حدوث تغيير مفاجئ في حركة الشمس أو عدد ساعات النهار الفعلية، وإنما يقتصر الأمر على تغيير الساعة الرسمية المستخدمة في تنظيم الأنشطة اليومية.

هل تتغير مواعيد العمل والدراسة مع التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي الانتقال إلى التوقيت الشتوي تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو تقليلها، كما لا يترتب عليه تغيير عدد ساعات الدراسة.

ويقتصر التغيير على الساعة الرسمية التي تعتمد عليها المؤسسات في تحديد مواعيد بداية الأنشطة ونهايتها، بينما تظل مدة العمل أو الدراسة كما هي، ما لم تصدر قرارات منفصلة من الجهات المختصة.

وبناءً على ذلك، يستمر الموظفون في الالتزام بمواعيد العمل المحددة من جهات عملهم بعد تطبيق التوقيت الجديد، كما يلتزم الطلاب بمواعيد الدراسة المعلنة من المدارس والجامعات.

ويُنصح بمتابعة أي تعليمات رسمية جديدة قد تصدر بشأن تنظيم مواعيد العمل أو الدراسة بالتزامن مع تغيير الساعة.

تأثير التوقيت الشتوي على مواعيد القطارات والطيران

يتعين على المسافرين مراجعة مواعيد الرحلات مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026، خاصة الرحلات الجوية والقطارات والحافلات التي تعمل وفق جداول زمنية محددة.

وقد يؤدي عدم الانتباه إلى تغيير الساعة إلى حدوث ارتباك في مواعيد المغادرة والوصول، خصوصًا بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع موعد الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

ولذلك، يُنصح المسافرون باتباع الخطوات التالية:

مراجعة مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر.

التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات الطيران والسكك الحديدية.

متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات النقل.

مراجعة مواعيد الحجز والاجتماعات والخدمات المرتبطة بتوقيت محدد.

وتساعد هذه الخطوات على تجنب التأخير أو تفويت الرحلات نتيجة عدم ضبط الساعة وفق التوقيت الرسمي الجديد.



نصائح مهمة قبل تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي

لتجنب أي ارتباك عند تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، يُفضل اتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة قبل موعد تغيير الساعة:

التأكد من تفعيل الضبط التلقائي للوقت على الهواتف المحمولة. مراجعة ساعات الحائط والساعات اليدوية وتأخيرها 60 دقيقة. ضبط ساعات السيارات والأجهزة التي لا تحدث الوقت تلقائيًا. التأكد من صحة مواعيد المنبهات المرتبطة بالعمل والدراسة. مراجعة مواعيد القطارات والرحلات الجوية والحافلات. تحديث مواعيد الاجتماعات والفعاليات المهمة عند الحاجة. التأكد من إعدادات الوقت في الأجهزة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

ويُفضل مراجعة الأجهزة التي تحتاج إلى ضبط يدوي قبل بدء يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لضمان الالتزام بالمواعيد الصحيحة منذ الساعات الأولى لتطبيق النظام الجديد.