بالأسود اللامع.. فاطمة البنوي تتألق في مهرجان البحر الاحمر بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة السعودية فاطمة البنوي متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومختلفة .

تفاصيل إطلالة فاطمة البنوي في مهرجان البحر الأحمر

وظهرت فاطمة البنوي وهي ترتدي فستان طويل وباكمام طويلة باللون الاسود اللامع، ومزود بورود متطايرة من تصميم إيلي صعب.

وتركت فاطمة البنوي شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة تبدو مبللة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت فاطمة البنوي مكياجا ناعما وجذابا، واعتمدت على الالوان الترابية، فوضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل باللون الاسود.

ولم تتكلف فاطمة البنوي في إرتداء الإكسسورات، فقامت بإختيار قرطين باللون الذهبي.

فاطمة البنوي

فاطمة البنوي

فاطمة البنوي

فاطمة البنوي