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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تحذر من مرض خطير تسببه شنطة المدرسة للأطفال

آلام الظهر والرقبة
آلام الظهر والرقبة

يعاني الكثير من الأطفال من ألم أسفل الظهر وألم في الكتفين، خصوصا مع بداية الدراسة وشنطة المدرسة التي بها أحمال ثقيلة والكتب المدرسية
وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة
غادة شوشة أستاذ وأستشاري طب الأطفال، و حساسية و مناعة وروماتيزم الأطفال، كلية الطب، جامعة عين شمس.


وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :  تعالوا نشوف امتى نقلق، امتى الألم ده يكون مرض وأمتى يكون عرض.

-أولا من الضروري ولازم نعود أولادنا انهم يمشوا فاردين ظهرهم ورافعين راسهم،  بدلا من المشي المحني والرقبة المحنية حيث تسبب آلام شديدة في العضلات،  مثل  السيدات اللاتي يجلسن على ماكينة الخياطة.


الشئ الآخر  الهام جدا هو أن الطفل ما ينفعش يشيل الشنطة على كتف واحد، لا شنطة مدرسة ولا شنطة تمرين غير آلام العضلات اللي بتحصل، ممكن مع الوقت يحصل تقوس في العمود الفقري وبالتالي بالطبع يؤثر على طريقة المشي و ألم في مفاصل الرجلين.


ويترتب على ذلك الجلوس على الموبايل او التاب او غيره، مع ثني الرقبة معظم الوقت، ومثلها النوم على الكنبة او السرير أثناء مشاهدة التلفزيون، وغير ذلك يعمل ألم شديد في عضلات الرقبة.

وعلى المدى البعيد يتسبب إلى ممارسات خاطئة تسبب ألم وممكن تتحول لمشكلة مرضية مع الوقت.

وأضافت الدكتورة غادة شوشة أن من العوامل التي تؤدي إلى مشاكل عند الطفل وتسبب آلام ومنها كالتالي:


١- التهاب المفاصل المزمن:

يصيب فقرات العنق والفقرات القطنية ومفصل الفك وممكن جدا يأثر على مفاصل أخرى أهمها مفاصل الأصابع

٢- تيبس مفاصل المقعدة وفقرات أسفل الظهر:

وبالتالي الطفل غير قادر  أن يحني ظهرة، يجد صعوبة شديدة في الركوع والسجود أثناء الصلاة، وبعض الحالات المشابهة لذلك تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي او صدفية، وعلاوة على ذلك التهاب قزحي في العين.

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٣- حالات نقص المناعة اللذين يشتكوا من الام في العمود الفقري ضرورة التأكد من الدرن أو احتمال وجود خراج في العضلات

٤- الأولاد الذين يأخذوا كورتيزون بشكل متقطع او مستمر يكونوا عرضة لهشاشة العظام وبالتالي ممكن يحصل كسور في الفقرات اذا ما كانوش بياخدوا كالسيوم وفيتامين د بانتظام

٥- أحيانا تكون المشكلة داخل البطن وتسبب الم في الظهر، مثل قرح المعدة والأنثى عشر، وزي التهاب البنكرياس، وزي حصوات الكلى والحالب، وزي بعض الأورام - ربنا يحفظنا جميعا.

آلام الظهر والرقبة شنطة المدرسة المدرسة الكتب المدرسية الاطفال

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