الصحة تحذر..الجبن الفاسد يسبب كوارث صحية ..اخطرها السرطان

نشرت وزارة الصحة والسكان منشورًا على صفتها الرسمية على «الفيس بوك» يتضمن تحذير حول أضرار أكل الجبن الفاسد أو المتعفن، واكدت على أن أكل الجبنة الفاسدة يتسبب في مخاطر صحية عديدة على الصحة العامة.

وأوضحت الصحة خطورة أكل الجبن المتعفن؛ بأن الفطر يفرز أو العفن يفرز سموم على المواد الغذائية والتي منها الجبنة،مما يتسبب في إصابة الشخص بالعديد من الأمراض والتي على رأسها تعرضه للإصابة بالسرطانات.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية

هناك أنواع مختلفة من السموم الفطرية والأعراض يمكن أن تختلف ، و تفيد بأن الاستهلاك أو التعرض لأحد هذه السموم الفطرية يمكن أن يسبب أعراضاً مثل : القيء ، والإسهال والدوخة ، وآلام البطن ، والنزيف الداخلي ، وأكثر من ذلك. كما يوجد نوع من السموم الفطرية يسمى “الأفلاتوكسين” تم تصنيفه كمادة مسرطنة قوية مرتبطة بمرض سرطان الكبد. وأخيراً ، يشير العفن أحياناً ولكن ليس دائماً إلى وجود بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.



اضرار تناول الجبن المتعف:



فمن الممكن أن يؤدي استنشاق العفن أثناء المضغ لدى الكثير من الناس إلى حدوث مشاكل في التنفس و ردود حساسية، فقد تتناول العفن الذي ينتج مادة سامة تسمى بالـ “ميكوتوكسين” و هي نوع من السموم الفطرية الأكثر شيوعاً في الحبوب و المكسرات .



السموم الفطرية: وهي السموم التي تتراوح أعراضها من بسيطة كالاستفراغ، والإسهال، أو الحادة؛ كنقص المناعة، وبعض مشاكل الكبد كالسرطان، وغيرها.

البكتيريا الضارة؛ كالسالمونيلا، والليستريا، والإشريكية القولونية، والبروسيلا، وغيرها من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، والذي تشمل أعراضه على؛ الاستفراغ، وآلام في المعدة، والإسهال، وفي الحالات الشديدة جداً يمكن أن تؤثر على حياة الأشخاص.

منشور وزارة الصحة



الوقاية من فساد الجبن:



القيام ببعض تقنيات التخزين الجيد والمناسب للأجبان يمكن أن يقلل من احتمالية تعرضه للفساد، وفيما يأتي طرق لكيفية تفادي فساد الجبن.

تأكد من الحفاظ على نظافة الثلاجة؛ وذلك لأنها تعتبر من أكثر الأماكن التي تنمو فيها الأعفان والبكتيريا.

خزن الجبن بطريقة صحيحة؛ حيث إنه يجب أن تتأكد من تغليفها بإحكام في غلاف بلاستيكي لمنع وصول العفن والبكتيريا إليها.

احفظ الجبن على درجات حرارة مناسبة؛ فيجب أن يتم تخزينها في الثلاجة على درجة حرارة تتراوح ما بين 1-3 درجات مئوية.