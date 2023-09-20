نشرة المرأة والصحة| مشروب ممنوع تناوله داخل المدارس يسبب مخاطر كارثية.. مصير صادم لـ بريطاني هاجمه ثعبان في منزله

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي .

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس، نظرًا للتأثيرات الخطيرة التي تسببها لصحة الطلاب، هذه المشروبات حذر من الاطباء مرارا وتكرارا.. لذلك نرصد مخاطر هذه المشروبات على الطلاب

لا ينبغي تجاهل الأعراض المتعلقة بالدماغ والأعصاب، بغض النظر عن مدى سهولتها، قد تكون هذه الأعراض علامة على وجود مشكلة خطيرة تحتاج إلى تقييم ورعاية طبية فورية، من المهم أن تكون على اطلاع بأن الأعراض الخفية قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الأورام الدماغية أو السكتة الدماغية أو التهابات الدماغ

تعرض رجل بريطاني يدعى روب بيرن لهجوم من ثعبان ضخم، وذلك خلال تواجده في منزله بينما بمقاطعة هامبشاير جنوب إنجلترا