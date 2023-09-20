عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| مشروب ممنوع تناوله داخل المدارس يسبب مخاطر كارثية.. مصير صادم لـ بريطاني هاجمه ثعبان في منزله

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي .

txt

فستان لافت.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

txt

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

لحماية الطلاب.. مشروب ممنوع تناوله داخل المدارس يسبب مخاطر كارثية

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس، نظرًا للتأثيرات الخطيرة التي تسببها لصحة الطلاب، هذه المشروبات حذر من الاطباء مرارا وتكرارا.. لذلك نرصد مخاطر هذه المشروبات على الطلاب

تغيرات في الوظائف العقلية أو الحركية.. أعراض تدل على مشكلة في الدماغ

لا ينبغي تجاهل الأعراض المتعلقة بالدماغ والأعصاب، بغض النظر عن مدى سهولتها، قد تكون هذه الأعراض علامة على وجود مشكلة خطيرة تحتاج إلى تقييم ورعاية طبية فورية، من المهم أن تكون على اطلاع بأن الأعراض الخفية قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الأورام الدماغية أو السكتة الدماغية أو التهابات الدماغ

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

تعرض رجل بريطاني يدعى روب بيرن لهجوم من ثعبان ضخم، وذلك خلال تواجده في منزله بينما بمقاطعة هامبشاير جنوب إنجلترا

 

مشروب مشروبات الطاقة الوظائف العقلية الدماغ السكتة الدماغية ثعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

فستان لافت.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

قبل المولد النبوي.. طريقة تحضير الفولية بوصفة اقتصادية

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كبد الدجاج ؟

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

تايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة لافتة| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. شبه الكيس| ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها

ترشيحاتنا

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

حقيقة زواج تامر عاشور من مذيعة لبنانية

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ