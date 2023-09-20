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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تغيرات في الوظائف العقلية أو الحركية.. أعراض تدل على مشكلة في الدماغ

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لا ينبغي تجاهل الأعراض المتعلقة بالدماغ والأعصاب، بغض النظر عن مدى سهولتها، قد تكون هذه الأعراض علامة على وجود مشكلة خطيرة تحتاج إلى تقييم ورعاية طبية فورية، من المهم أن تكون على اطلاع بأن الأعراض الخفية قد تشير إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الأورام الدماغية أو السكتة الدماغية أو التهابات الدماغ.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، إذا كنت تعاني من أي أعراض غير عادية أو مستمرة تشير إلى اضطراب في الدماغ أو الأعصاب، فمن الضروري أن تستشير الطبيب فورًا. الطبيب المؤهل يمكنه تقييم حالتك وطلب الفحوصات اللازمة للوصول إلى التشخيص الصحيح ووضع خطة علاج مناسبة.

لا تتجاهل أي تغيرات في الوظائف العقلية أو الحركية أو السلوكية التي تشعر بها، واطلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن. الوعي والاهتمام بالصحة العقلية والعصبية أمر حيوي للكشف عن المشاكل المحتملة والحصول على العلاج المناسب.

الأعراض الشائعة لمشاكل الدماغ والأعصاب

1. الصداع: قد يكون الصداع أحد الأعراض الشائعة للعديد من الاضطرابات العصبية والدماغية، بما في ذلك الصداع النصفي والصداع التوتري والتهاب السحايا والأورام الدماغية.

2. التشنجات والنوبات: التشنجات تشير إلى تقلصات عضلية غير طبيعية ومفاجئة، وقد تكون نتيجة لاضطرابات مثل الصرع أو النوبات العصبية.

3. ضعف العضلات: قد يكون ضعف العضلات أحد العلامات المبكرة للأمراض العصبية المزمنة مثل التصلب العصبي المتعدد أو مرض العضلات التنكسية.

4. الاضطرابات الحركية: مشاكل الدماغ والأعصاب قد تؤثر على الحركة والتنسيق، وقد يصاحب ذلك اضطرابات في المشي أو الرعاش أو الإرتعاشات العضلية.

5. التنميل والخدر: يمكن أن تشير الشعور بالتنميل أو الخدر في الأطراف أو أجزاء الجسم الأخرى إلى مشاكل في الأعصاب، مثل اضطرابات الأعصاب الطرفية أو ضغط عصبي.

6. اضطرابات النطق واللغة: قد تكون صعوبات في النطق أو فقدان الكلمات أو الصعوبة في فهم اللغة علامات على مشاكل في الدماغ، مثل السكتة الدماغية أو الأورام الدماغية.

7. التغيرات العقلية والسلوكية: يمكن أن يتسبب تأثير الدماغ والأعصاب في تغيرات في المزاج والسلوك، مثل الاكتئاب والقلق والاضطرابات العاطفية.

هذه مجرد بعض الأعراض الشائعة، وقد يكون لكل حالة أعراضها الخاصة بها. إذا كنت تشعر بأية أعراض غير طبيعية، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق والعلاج المناسب.

الاضطرابات العصبية التصلب العصبي المتعدد التصلب العصبي التهاب السحايا الاضطرابات الاهتمام اضطرابات الصداع التوتري الصداع النصفي الصحة العقلية السكتة الدماغية سكتة الدماغية ضعف العضلات ضغط عصبي مشكلات صحية خطيرة ​​​​​​​health

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