عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

رجل بريطاني يتعرض
رجل بريطاني يتعرض لهجوم من ثعبان ضخم داخل منزله بإنجلترا

تعرض رجل بريطاني يدعى روب بيرن لهجوم من ثعبان ضخم، وذلك خلال تواجده في منزله بينما بمقاطعة هامبشاير جنوب إنجلترا.

 

رجل بريطاني يتعرض لهجوم من ثعبان ضخم داخل منزله

 

وقد تسلل الثعبان، والذي بلغ طوله 11 قدما، إلى غرفة روب من خلال النافذة، واقترب منه ليحاول غرس أنيابه في ذراعه الأيسر، وبالفعل تمكن من ذلك، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

مرضى الربو.. تحذير من تناول البلح الأسود

 

وقام بيرن بسرعة بدفع  الثعبان خارج المنزل في الحديقة الخارجية، ونجح في التخلص منه بعيدا، ولكن بعدما أصابه بجروح طفيفة.

 

 

وقال روب بيرن، إن الموقف كان سيسوء بشكل كبير، إن لم يتمكن من التعامل معه برد فعل سريعة وقام برمي الثعبان خارج المنزل.

 

وتمكنت السلطات المسؤولة عن التعامل مع الثعابين ببريطانيا، الإمساك بالثعبان وإيداعه في مركز رعاية الزواحف في تونبريدج في مقاطعة كينت.

 

 

ثعبان هجوم رجل رجل بريطاني ضخم النافذة انجلترا الحديقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انسحاب الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي

موضوعات متعلقة

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

على الفطور.. طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

نشرة المرأة والصحة: أعراض تؤكد تناولك لطعام فاسد بعد تسمم أشخاص بالمنوفية.. ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور

مرضى الربو.. تحذير من تناول البلح الأسود

بإطلالات شتوية.. أمينة خليل تخضع لجلسة تصوير مختلفة من نوعها عبر إنستجرام|شاهد

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

ترشيحاتنا

مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو باقتصادية القناة

المركزية لتطوير التعليم الفني تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بالمدارس التطبيقية

دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام

الإخوان يقتلون بعضهم.. مفاجآت في أحراز أحداث المنصة قبل الحكم|تفاصيل

الطاقة الذرية تنجح في إنتاج صنف جديد من اللوبياء تزيد انتاجيته بنسبة 30%

عطل فني.. تحطم طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-34 في منطقة فورونيج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ