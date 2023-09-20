مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

تعرض رجل بريطاني يدعى روب بيرن لهجوم من ثعبان ضخم، وذلك خلال تواجده في منزله بينما بمقاطعة هامبشاير جنوب إنجلترا.

رجل بريطاني يتعرض لهجوم من ثعبان ضخم داخل منزله

وقد تسلل الثعبان، والذي بلغ طوله 11 قدما، إلى غرفة روب من خلال النافذة، واقترب منه ليحاول غرس أنيابه في ذراعه الأيسر، وبالفعل تمكن من ذلك، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام بيرن بسرعة بدفع الثعبان خارج المنزل في الحديقة الخارجية، ونجح في التخلص منه بعيدا، ولكن بعدما أصابه بجروح طفيفة.

وقال روب بيرن، إن الموقف كان سيسوء بشكل كبير، إن لم يتمكن من التعامل معه برد فعل سريعة وقام برمي الثعبان خارج المنزل.

وتمكنت السلطات المسؤولة عن التعامل مع الثعابين ببريطانيا، الإمساك بالثعبان وإيداعه في مركز رعاية الزواحف في تونبريدج في مقاطعة كينت.