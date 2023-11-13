كبسولة فيتامينات متكاملة لطفلك.. طبيب يكشف فوائد الباذنجان السحرية للرضع

يعد الباذنجان من الخضروات ذات قيمة غذائية عالية التي يُمكنكِ تقديمها لرضيعكِ عند بدئهِ في تناوله، كما يحتوى الباذنجان على حديد وڤيتامين C ماغنسيوم والفوليك.

وقدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نصائح هامة عن فوائد تناول الباذنجان للأطفال.

وكتب عبر صفحته : يحصل الطفل على فيتامينات ومعادن مهمة مثل بوتاسيوم وزنك ڤيتامينA كالسيوم وبوتاسيوم، يتم إعطاؤه للطفل مسلوقاً ومهروسا بعد اتمام الطفل 6 أشهر، مؤكدا أن هذه كبسولة متكاملة لطفلك.



فوائد الباذنجان:

يحتوي الباذنجان على الألياف الغذائية التي يُمكن أن تُساعد على تسهيل حركة الأمعاء؛ وبالتالي قد يُخفف من الإمساك.

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل؛ فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، بالإضافة إلى حمض الفوليك، وفيتامين ب1، وفيتامين ب3، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز التي تُعدّ جميعها مهمة لنمو الرضيع ودعم صحتهِ وتطورهِ.

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، مثل؛ الأنثوسيانين، والفلافونويدات، التي يُمكن أن تُساعد على تقليل خطر تعرض الدماغ للأكسدة، والتقليل من أضرار الجذور الحرة التي تلحق بالخلايا وتسبب العديد من الأمراض، بالإضافة إلى احتوائهِ على حمض الكلوروجينيك المُضاد للالتهابات والمُضاد للميكروبات الذي يُساعد على تحسين وظائف الدماغ.

يُمكن أن يُساعد على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء؛ لاحتوائها على الألياف الغذائية؛ لذا يُعدّ مفيدًا للرضع والأطفال الذين يشعرون بالجوع باستمرار.

يوجد حمض الأسكوربيك ، وفيتامينات المجموعة ب ، ومواد البكتين ، والأحماض العضوية وغيرها من المركبات القيمة.

يشمل التركيب المعدني للباذنجان الحديد والزنك والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وعناصر أخرى.

الباذنجان هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة ، لذلك فهي قيمة للتغذية الغذائية.

يتم الحفاظ على خصائص الباذنجان بعد التجميد أو التجفيف.

استخدام مثل هذه الخضروات بسبب وجود الباذنجان الألياف الغذائية يحفز عملية الهضم.

بسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم ، فإن استخدام الباذنجان مفيد للقلب وتطبيع الأيض بملح الماء.

الباذنجان له تأثير مدر للبول خفيف، وكذلك القدرة على تحفيز إفراز الصفراء.

تناول هذه الخضروات يساعد على تقوية العظام واستعادة الغضروف.