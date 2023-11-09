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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يقدم 10 نصائح سحرية تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70 %

نزلات البرد
نزلات البرد

 

 

مع تغيير فصول السنة وبعد انتهاء فصل الصيف يبدأ فصل الخريف وهو فصل التقلبات الجوية على مدار السنة حيث
يصاب الأطفال بنزلات البرد  ويكون الهواء محمل بالأتربة  والاطفال لا تحتمل ذلك وخاصة الذين يعانون من  حساسية موسمية وحساسية الأنف .

لذلك قدم الدكتور محمد شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة،  عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك ..بعض النصائح لتقليل إصابة الأطفال بالجيوب الأنفية والحساسية الموسمية فى الخريف.

وقال إن اتباع هذه النصائح يقلل  الاصابة بها بنسبة  70% مع أعراض أقل ومنها : -

1- التهوية الجيدة للمكان وخاصة غرفة نوم الطفل والمكان الذي يقضى فيه أغلب يومه .


2- تجنب وقوف الطفل في مكان فيه أتربة أو دخان أو وبر أى حيوانات مثل القطط الأليفة وغيرها لأنها من مسببات الحساسية بصورة مباشرة .

3- الحذر من استعمال العطور والبرفانات خصوصا المركزة وعدم استخدامها على
جلد الطفل مع العلم أنه اذا أراد شخص أن يحمل طفل  تجنب  العطور لأن بهذه الطريقة تحدث مضاعفات أكثر.

4-  في الدراسة تكون الكثافة  كتير شوية فى الفصل  لو الطفل تعبان بلاش نبعته المدرسة علشان الكتمة ممكن تأثر عليه ويحصله مضاعفات

5 - لا نعرضش الطفل للهواء المباشر يعنى منحميش الطفل ونخرجه فى الهواء

وخصوصا الهواء البارد لأن بهذه الطريقة هيزود من الحساسية ..

6- الطفل لو بيسحف بلاش  نخليه يسحف على مكان فيه وبر أو صوف لأن هيلحق به الضرر .

7- الحرص على غسل ملابس الطفل  وشطفها جيداً لمنع وجود أى رواسب لمسحوق الغسيل لأن بذلك يزيد من الحساسية ..

8- عدم ارتداء  الطفل ملابس ثقيلة وكثيرة  لطالما الجو مناسب لأن ممكن يقلب بنتيجة عكسية مع عرق الطفل وتكون الاملاح أيضاً ممكن يهيج جلد الطفل ويزود من الحساسية .

9- الحرص على تناول الطفل سوايل دافية باستمرار  وأكل يرفع مناعته مثل الخضروات والفواكه وما شابه ذلك وغيرها من الأطعمة الصحية.وأى أكل المغذية ومفيدة للطفل ..

10-  غسل الوجه بالماء الجاري وشرب القليل من الماء قبل التعرض للهواء البارد وخصوصا قبل الذهاب للمدرسة.

نزلات البرد الأنفلونزا الخريف الأتربة الاطفال المدارس التقلبات الجوية

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