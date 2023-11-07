على طريقة رضوى الشربيني.. خطوات عمل شامبو في المنزل

الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات يبحثن عن شامبو يناسب نوع الشعر بحسب رائحته الجذابة ورغوته الزائدة ولكن ، ذلك لا يعني أنه مستحضر صحي وآمن على الشعر، حيث تستخدم فيه بعض العناصر الكيماوية الضارة للحصول على رغوة قوية ومن بينها مادة السلفات.

وتحمل مادة السلفات، الكثير من المخاطر والأضرار التي تنعكس على صحة الشعر مع الاستخدام لفترات طويلة، لذا قدمت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس” على قناة سي بي سي سفرة، وصفة طبيعة لعمل الشامبو في المنزل .



طريقة عمل شامبو فى المنزل:



المكونات:

جريب فروت

ليمون

برتقال

ملعقتا خل تفاح

لتر مياه ساخنة



الطريقة:

تخلط المكونات ويضاف إليها لتر المياه

يترك لمدة ربع ساعة

يوضع في الثلاجة ليبرد ويصبح بعدها جاهزا للاستخدام

وأشارت رضوى الشربيني إلى أن الخليط ليس مجرد شامبو فقط، بل يمكن استخدامه كمعالج للشعر أيضًا.



