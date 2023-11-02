4 وصفات طبيعية من "هى وبس" لعلاج الهالات السوداء .. تعرفي عليها

تعاني الكثير من السيدات من ظهور الهالات السوداء بسبب الإجهاد و قلة النوم.. مما يترك آثارا ضارة علي نضارة الوجه والبشرة . هناك وصفات فعالة للتخلص من الهالات السوداء ..وفي هذا السياق قدمت الإعلامية رضوى الشربيني وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء في برنامجها “هي وبس” على سي بي سي سفرة

وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين:



الوصفة الأولى:

يقطع الخيار دوائر سميكة وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم توضع تحت العين مدة عشر دقائق وتكرر مرتين أو ثلاثة في اليوم

الوصفة الثانية

استخدام زيت اللوز قبل النوم بقطنة في اتجاه واحد حول العين

يسد المسام

يزيل الهالات السوداء من تحت العين

يزيل علامات التجعيد حول العين

الوصفة الثالثة:

عصير خيار مع عصير ليمون، يخلط المزيج جيداً. ثم نغمس قطنة في الخليط وتوضع تحت العين من ربع ساعة لنصف ساعة وتشطف

تكرر مرتين في اليوم، وخلال 15 يوما سوف تختفي كل الهالات تمامًا

الوصفة الرابعة:

باكيت الشاي العادي أو الأخضر يوضع في الثلاجة 4 ساعات ثم يوضع تحت العين لمدة نصف ساعة.