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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من برنامج هي وبس.. طريقة عمل البلوبيف في المنزل

طريقة عمل البلوبيف
طريقة عمل البلوبيف

البلوبيف.. يعد من الأكلات التي يعشق تناولها الكبار والصغار في جميع الأوقات، نظراً لأنها وجبة سريعة التحضير وطعم لذيذ ،وتبحث دائماً الأمهات على أكل مضمونة وصحية لأفراد أسرتها، لذا تسهيلًا على الأمهات، نقدم لكم طريقة عمل البلوبيف في البيت خطوة بخطوة.

 

وحرصت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» على استضافة مروة السجيني لتحضير البلوبيف في البيت وبدون مواد حافظة وبطريقة سهلة وسريعة.

 

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مقادير البلوبيف بدون مواد حافظة:

400 جرام لحم بالإضافة إلى 100 جرام دهن
1 ملعقة كبيرة فلفل حصى
ماء كافٍ لتغطية اللحمة
5 ورق لورا
6 عود كرفس
1/3 كوب ملح
ربع كوب ماء بنجر اختيار للون الأحمر أو ربع كوب شوربة لحم


طريقة تحضير البلوبيف بدون مواد حافظة:

يضاف ماء على اللحمة حتى تتم تغطيتها ونضيف الملح ونقلب
يضاف الفلفل الحصى وورق اللورا وأعواد الكرفس ونقلب
تترك اللحمة مع محلول النقع في الثلاجة لمدة يومين
بعد يومين تضاف اللحمة في ماء مغلي على النار ونتركها حتى التسوية
ترفع اللحمة من على النار ثم نضيف عليها ماء البنجر
تفرم اللحمة مع الدهن جيدا وهي ساخنة في الكبة
ويفرد خليط البلوبيف في علبة طعام ويحفظ بالثلاجة حتى الاستخدام.

برنامح هى وبس البلوبيف وجبة سريعة الاطفال الامهات الأسرة

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