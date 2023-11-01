مناسب لإفطار تلاميذ المدارس.. أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر

يعد بسكويت النشادر، من أشهر وأسهل طرق عمل حلى البسكويت و هو من وصفات حلويات العيد المعروفة.وبسكويت النشادر يتميز بطعمه اللذيذ والشهي يمكن تقديمه مع الشاي صباحًا،وفيما يلي خطوات عمل بسكويت النشادر.



طريقة عمل بسكويت النشادر :



المقادير:

‏- 500 جرام دقيق

‏- 250 جرام زبدة

‏- 50 جرام سمن بارد

‏- ¼ 1 كوب سكر بودرة

‏- ½ كوب حليب دافئ

‏- 2 بيض بدرجة حرارة الغرفة

‏- 2 معلقة كبيرة حليب برودة

‏- 2 معلقة كبيرة نشاء

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

‏- ½ معلقة صغيرة نشاء

‏- ½ معلقة صغيرة بيكينج باودر

‏- ¼ معلقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

في وعاء انخلي الدقيق وأضيفي النشاء والحليب البودرة والبيكينج باودر والملح. قلبي المكونات حتى تتداخل.

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي السمن والزبدة والسكر واخفقي المكونات بواسطة الخلاط حتى تحصلي على خليط كريمي.

أضيفي البيض تدريجياً واخفقي حتى تمتزج المكونات.

ضيفي الفانيليا وأخلطي ، في نصف كوب من الحليب، ذوبي النشادر وأسكبي الخليط على باقي المكونات واخفقي.

أضيفي الدقيق واستمري بخلط المكونات .

شكلي البسكويت بواسطة قمع في صينية فرن مباشرة.

أدخلي الصينية الى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية مدة 10 دقائق حتى ينضج ويعطي اللون الذهبي.