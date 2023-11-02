عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على طريقة رضوى الشربيني.. وصفات طبيعية للتخلص من فراغات الشعر

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فراغات الشعر هي مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص وخاصة النساء، مع زيادة تساقط الشعر يمكن أن تظهر الفراغات، بحيث يمكن رؤية فروة الرأس من خلالها، ويتسبب هذا في مظهر مزعج وخاصة لدى النساء، ولذلك قد تتساءل هل يمكن علاج فراغات الشعر طبيعيًا؟.


وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، وصفة طبيعية تستعملها بشكل دوري ساعدت على إنبات فراغات شعرها من الأمام.


وأشارت رضوى الشربيني، إلى عنصرين فقط، وهما فصوص الثوم والليمون.
وتحتوي فصوص الثوم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لشعر صحي، تساعد على تحفيز الدورة الدموية وعلاج مشاكل الشعر مثل التساقط والضعف الذي يؤدي إلى ظهور الفراغات.

txt

تخاريف.. طبيب يكشف عن أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات ويعتقدون أنها صحيحة

txt

أسباب لن تتوقعها للسعات الكهرباء عند لمس الأشياء

مكونات وصفة ملء فراغات مقدمة الشعر:


10 فصوص ثوم مهروسين
3 ملاعق صغيرة ليمون


طريقة التطبيق على الشعر:

تخلط فصوص الثوم المهروس مع الليمون وتوضع على فروة الرأس ويغطى الشعر بالبونيه البلاستيك أو يُلف بفوطة ساخنة، وفوقها كيس بلاستيك محكم الغلق على الشعر، وفي الصباح يغسل الشعر جيدًا بالشامبو.

فراغات الشعر تساقط الشعر فروة الرأس النساء الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

الله يقرفك.. إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز: لاعب مؤذي

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو.. عبد الملك يكشف التفاصيل

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

صبري عبد المنعم لـ صدى البلد: أنا بخير الحمد لله وبشكر القضاء العادل

بسبب صن داونز | ميدو يفتح النار على الأندية المصرية

موضوعات متعلقة

تخاريف.. طبيب يكشف عن أخطاء كارثية تقع فيها الأمهات ويعتقدون أنها صحيحة

يعالج الأمراض.. فوائد سحرية للبقدونس المغلي.. احرصي على تناوله

مناسب لإفطار تلاميذ المدارس.. أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر

هل استخدام الميكروويف يسبب أضرارا صحية؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

أهم أطباق السفرة العراقية..طريقة عمل تبسي الباذنجان

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.. النظام الغذائي النباتي للأطفال يسبب أمراضا خطيرة

لمتبعي الريجيم.. طريقة عمل تشيز كيك دايت بالفراولة

بعد اعلان مي عز الدين عن مرض والدتها..تعرف علي تفاصيل المرض

ترشيحاتنا

الصحة: حالات المصابين الفلسطينيين التي وصلت للمستشفيات المصرية في غاية الصعوبة|فيديو

على مسئولية أحمد حسن.. الأهلي يقرر رحيل لاعبه الفرنسي في يناير

بعد إقصائه أفريقيًا.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه الأهلي بالدوري

الصين في حالة تأهب بعد مرور سفن أمريكية وكندية عبر مضيق تايوان

السكر بـ 27 جنيها.. أسعار مخفضة بمنافذ البيع تفعيلا لخطة مجلس الوزراء

تدمير دبابات الاحتلال.. اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

لحظات تعرف الفلسطينيين على ذويهم الشهداء في مجزرة مخيم جباليا |فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ