على طريقة رضوى الشربيني.. وصفات طبيعية للتخلص من فراغات الشعر

فراغات الشعر هي مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص وخاصة النساء، مع زيادة تساقط الشعر يمكن أن تظهر الفراغات، بحيث يمكن رؤية فروة الرأس من خلالها، ويتسبب هذا في مظهر مزعج وخاصة لدى النساء، ولذلك قد تتساءل هل يمكن علاج فراغات الشعر طبيعيًا؟.



وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، وصفة طبيعية تستعملها بشكل دوري ساعدت على إنبات فراغات شعرها من الأمام.



وأشارت رضوى الشربيني، إلى عنصرين فقط، وهما فصوص الثوم والليمون.

وتحتوي فصوص الثوم على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لشعر صحي، تساعد على تحفيز الدورة الدموية وعلاج مشاكل الشعر مثل التساقط والضعف الذي يؤدي إلى ظهور الفراغات.

مكونات وصفة ملء فراغات مقدمة الشعر:



10 فصوص ثوم مهروسين

3 ملاعق صغيرة ليمون



طريقة التطبيق على الشعر:

تخلط فصوص الثوم المهروس مع الليمون وتوضع على فروة الرأس ويغطى الشعر بالبونيه البلاستيك أو يُلف بفوطة ساخنة، وفوقها كيس بلاستيك محكم الغلق على الشعر، وفي الصباح يغسل الشعر جيدًا بالشامبو.