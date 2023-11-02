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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب لن تتوقعها للسعات الكهرباء عند لمس الأشياء

اللسعات الكهربائية
اللسعات الكهربائية

 

مع اقتراب فصل الخريف، تبدأ معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة الشعور بشرارة كهربائية عن لمس الأشياء، وقد يشعر البعض  بلسعات كهربية عند ملامسة آخرين أو أشياء مختلفة، مثل المعادن والملابس وغيرها، دون إدراك السبب الرئيسي وراء التعرض لتلك الحالة. 
ويكثر التساؤل ، لماذا تحدث هذه اللسعة لديهم وهل حدوثها يستدعي القلق؟ نرصد اسباب هذه اللسعة الكهربائية وفقا لموقع verywellfit


أسباب اللسعات الكهربائية:

السبب وراء الشعور بتلك اللسعات الكهربية؟
يتمثل السبب الرئيسي وراء التعرض للسعات الكهربية عند ملامسة الأشخاص أو الأشياء في انتقال شحنات كهربية صغيرة من وإلى جسم الشخص، والتي تنتج عن احتكاكه بأي جسم آخر، مثل الملابس والمعادن.

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وهناك العوامل المحفزة لحدوث تلك اللسعات، وتشمل:

- ارتداء ملابس مصنوعة من أقمشة صوفية أو الألياف الصناعية.

- استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المالحة.

- قلة معدلات الرطوبة في الجو المحيط.

- جفاف الجلد، وهو ما يسهل عملية انتقال الشحنات الكهربائية من وإلى الجسم.

واكتشف الباحثين زيادة الشعور بالكهرباء عند لمس الأشياء، بسبب ارتداء ملابس صناعية تزيد من الشعور بالكهرباء عند لمس الاشياء. كما يزيد الشعور في موسم الشتاء بسبب ارتداء الملابس المصنوعة من الصوف.

واكد الباحثين أن هذه الظاهرة لم يثبت وجود مخاطر صحية لها، بسبب الشعور بالكهرباء في الجسم، وللحد من هذا الشعور فمن الضروري  المشي بأقدام حافية، لتفريغ شحنات الكهربائية الموجودة بالجسم.

اللسعات الكهربائية الشرارة ملامسة المعادن الملابس شحنات كهربائية

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