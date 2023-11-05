من برنامج هي وبس.. معتقدات خاطئة وشائعة بين السيدات في العناية بالبشرة

انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير الوصفات المفيدة للبشرة وطرق استخدام الماسكات الطبيعية الخاصة بالبشرة، وعلى الرغم من ذلك فإنه من

ضمن مخاطر استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة ان يكون الماسك غير مناسب للبشرة نفسها، خصوصا وأن توجد ماسكات تحتوى على أحماض خطيرة على البشرة.

وأوضحت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر برنامجها «هي وبس» عبر قناة «سي بي سي سفرة»، أن هناك معتقدات خاطئة في مجال العناية بالبشرة، ومنها أن اعتماد الوصفات الطبيعية يفيد البشرة، لأن هناك وصفات مثل الليمون لها أضرار كبيرة على الوجه، لذلك من الضروري التأني قبل استخدام أي وصفة طبيعية على البشرة.

واستضافت خبيرة التجميل منة ياسر للحديث عن المعتقدات الخاطئة في العناية بالبشرة التي قد تؤدي إلى إضرار للبشرة.

وأشارت منة ياسر إلى أن «هناك وصفات ومعتقدات خاطئة عن البشرة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة لكن في الواقع لن تفيد جميع أنواع البشرة وقد تضرها مثل وصفات الليمون لتفتيح البشرة».

وأضافت منة ياسر أن «الوصفات الطبيعية أو الزيوت الطبيعية قد تضر البشرة ولكن في حال إنتاجها في معمل يتم استخراج الأشياء المضرة بالبشرة وترك الأشياء المفيدة لها.. مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند ممكن يؤدي إلى انسداد المسام وزيادة الحبوب على الوجه».

واوضحت أن استخدام الليمون على البشرة قد يؤدي إلى التهابات شديدة ويزيد احمرار البشرة ويضر حاجز الوجه ومن الأفضل الاعتماد على المنتجات الجاهزة.

وأشارت إلى أن معجون الأسنان لا يعالج حبوب الوجه ويؤدي إلى الإضرار بالبشرة.

ماسك الوجه

هناك ماسكات معينة يتم استخدامها لنضارة البشرة لكنها في الواقع تضر البشرة ويحتاج الوجه إلى الوقت لمعالجة تلك الأضرار كما أنها تزيد حساسية البشرة.

الزيوت الطبيعية

هناك بعض الزيوت التي يمكن أن تكون مفيدة للبشرة مثل زيت شجرة الشاي إذا كان منتجا بتركيبة سليمة، لكن استخدامه على البشرة مباشرة يسبب لها التهابا خاصة إذا كانت البشرة حساسة.

كما أن زيت الزيتون وزيت جوز الهند يؤدي إلى انسداد المسام وزيادة الحبوب على الوجه.

وأكدت منة ياسر، أن هناك 3 أشياء أساسية للعناية بالبشرة، والباقي يكون للرفاهية في روتين البشرة، أو يكون لعلاج مشكلة معينة في البشرة فبالتالي يتم اللجوء لوصفة أو منتج معين، وهذه الأساسيات هي:

غسول الوجه

مرطب للوجه

واقي الشمس