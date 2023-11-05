طبيب ينصح بتناول البطاطا الحلوة..فوائدها سحرية ..احرصوا عليها

البطاطا من اكثر الاشياء المفضلة لدي الكثيرين ، وهي مصدرًا مهمًا لفيتامين أ .. لذلك ينصح الخبراء بإضافتها لاي نظام غذائي ، وفى هذا السياق اكد الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية عضو الجمعية الأمريكية للسمنه ان هناك فوائد كثيرة للبطاطا الحلوة ويجب الحرص علي تناولها ..وكتب عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك عن أهمية تناول البطاطا الحلوة واحتواءها على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الإنسان،كما تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من المواد المضادة للأكسدة.

وقدم مجموعة من الفوائد للبطاطا الحلوة منها : -

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي البطاطا الحلوة على كمية عالية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة والتي تعد مهمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تعد الألياف مهمة جدًا لصحة القولون إذ تتغذى البكتيريا النافعة في القولون على الألياف لتنتج الأحماض الدهنية التي تمنح جدار المعدة الصلابة والصحة.



تعزيز صحة البصر

البطاطا غنية بفيتامين أ فتساعد على تعزيز صحة العين وتقوية الإبصار والحماية من مشكلات العين المرتبطة بالتقدم في العمر. كما أن تناولها بشكل مستمر يساعد في الوقاية من مرض جفاف الملتحمة الناتج عن نقص فيتامين أ.

تعزز نضارة البشرة

البطاطا غنية بمضادات الأكسدة التي تجدد شباب البشرة وحيويتها وتساعد في مقاومة علامات التقدم في العمر والشيخوخة وتجدد شباب البشرة. كما تتميز بخصائصها المضادة للالتهاب التى تساعد في تخفيف تهيجات البشرة والوقاية من حب الشباب.



الشعر

البطاطا مصدر غني بالحديد والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم وبيتا كاروتين الذى يساعد على نمو الخلايا ويمنع ترقق الشعر ويمكنه أيضًا تقليل بهتان الشعر.

تحسين الذاكرة

يساعد استهلاك البطاطا الحلوة على تعزيز الوظائف الادراكية والدماغية لدى الإنسان، إذ تحتوي البطاطا الحلوة على مادة أنثروسيانين التي تساعد في تقليل الالتهابات التي تحدث داخل الدماغ بشكل كبير.



تعزيز عمل جهاز المناعة

تساعد مادة البيتا كاروتين الموجود في البطاطا الحلوة على تعزيز عمل جهاز المناعة عند الإنسان، إذ يرتبط نقص فيتامين أ في معظم الأحيان بنقص المناعة لدى الإنسان.



تخفف ألم الدورة الشهرية

أثناء فترة الحيض ، تعاني العديد من النساء من مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي ، يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل البطاطس أن تساعد فى تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمى مما يسهل تناول الطعام ويقلل من آلام البطن.