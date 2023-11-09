على طريقة رضوى الشربيني.. 8 صفات تجديها في الرجل المناسب

يعد اختيار شريك الحياة من أهم وأصعب القرارات التي يواجهها الإنسان في حياته، لأنَّه قرار يرسم حياته المستقبلية بأكملها من سعادة أو تعاسة، وأي اختيار خاطئ يتسبب في ندم وأسى كبيرين؛ لذا يجب أن نحرص على اختيار شريك الحياة المناسب لنا.

ومن خلال برنامج «هي وبس» الذي تقدمه المذيعة «رضوى الشربيني» على قناة «سي بي سي سفرة» سنوضح لكِ الصفات المناسبة والجيدة لشريك الحياة الذي تبحثين عنه.

الصفات المناسبة لشريك حياتك:



1- الاحترام: يجب أن يتسم الشخص بالاحترام في التعامل وأن يكتفي بشريكة حياته، دون خيانتها مع أخرى فيما بعد.



2- التعامل مع الأسرة: يجب الأخذ في الاعتبار كيفية تعامل الرجل مع أفراد أسرته وهل هو شخص متعاون معهم ويحبهم وبار بهم أم غير ذلك، ويجب أن يكون شخصا يتعامل مع أسرته معاملة حسنة.

3- حب الملكية: ويجب أن لا يتسم بحب الملكية حتى لا يشعرك أنكِ ملكه وحده وكي لا تكوني فيما بعد تحت سيطرة مفرطة منه.

4-التعامل مع الغير:

يجب أن يتسم بحسن الخلق والتعاطف مع الغير وتكون لديه القدرة على اختيار الألفاظ الجيدة في الحديث والمناقشات.

5- يتسم بالكرم: الكرم من الصفات المهمة جدًا في شريك الحياة المثالي، سواء الكرم على الصعيد المالي أو كرم على الصعيد العاطفي في المشاعر والاهتمام ومنحك الوقت.

6- الاهتمام بالغير “الجدع”

الشريك المثالي هو الذي يكون متواجدا مع شريك حياته في جميع الأوقات والأزمات وتثقين تمامًا أنه بإمكانك الاعتماد عليه في أي وقت

7- يكون شخصا ناجحا: من صفات شريك الحياة المثالي أن يكون شخصا ناجحا في عمله.

8- الشعور بالحب: يجب أن تكون لديك مشاعر طيبة تجاهه حتى تتمكني من التعامل معه كزوج وبطريقة جيدة لتصبح الحياة سعيدة بينكما.