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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: تحصين 2.2 مليون رأس ماشية وأغنام وماعز ضد الجلد العقدي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالي، نشاطا مكثفا على المستويين المحلي والدولي، تنوع بين التحركات الدبلوماسية لتعزيز التعاون الزراعي مع الدول والمنظمات الدولية، ومتابعة ملفات الأمن الغذائي ودعم المزارعين، وتطوير الإنتاج الحيواني والرقابة على المنتجات الزراعية، إلى جانب تكثيف جهود البحث العلمي والتدريب والإرشاد الزراعي.

وشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة بمدينة إسطنبول التركية، التي عقدت تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، حيث عقد لقاء ثنائيا مع وزير الزراعة والغابات التركي لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، كما استعرض الرؤية المصرية خلال جلسة «الأمن المائي والغذائي والزراعي.. الأزمة العالمية الصامتة». 

وفي إطار دعم الاستثمارات الزراعية، بحث الوزير مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية سبل تذليل العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص، كما استقبل محافظ المنوفية لمناقشة آليات دعم المزارعين ومتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة.

وشارك فاروق في افتتاح مؤتمر تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب، كما شهد افتتاح أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة.

وعلى صعيد الدور الرقابي والتشريعي، استعرض وزير الزراعة استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي أمام مجلس الشيوخ، كما عرض استراتيجية الدولة لدعم المزارعين ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بالمجلس.

كما شهد الأسبوع تحركات لتعزيز الشراكات الدولية، حيث استقبل مركز بحوث الصحراء وفدا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لبحث مجالات التعاون المشترك، كما استضافت الوزارة اجتماع شركاء التنمية لتعزيز التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية.

وشاركت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في المؤتمر العالمي للصحة الواحدة بإيطاليا، فيما شارك معهد بحوث التناسليات الحيوانية في المؤتمر العالمي الرابع عشر للجاموس بمدينة سورينتو الإيطالية. كما شارك مركز بحوث الصحراء في برنامج دولي بالهند، تناول ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة.

وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة التسويق الزراعي وتحقيق عائد عادل للمزارعين، أطلق مركز الزراعات التعاقدية برنامجا إرشاديا وتوعويا موسعا بمحافظات الوجه البحري، بهدف نشر ثقافة الزراعة التعاقدية والتعريف بأهميتها في تسويق المحاصيل وضمان استقرار دخل المزارعين.

كما بدأت الوزارة صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي 2026/2027، من خلال منظومة «كارت الفلاح»، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وواصلت الوزارة جهودها لحماية الثروة الحيوانية، حيث جرى تحصين 2.2 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي.

كما نفذت الجهات البيطرية 5 آلاف و997 ندوة إرشادية خلال شهر أكتوبر الماضي، لتوعية المربين بأهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، ورفع مستوى الوعي بالممارسات السليمة لتربية ورعاية الحيوانات.

وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية، فحص المعمل المركزي للمبيدات 4 آلاف و64 عينة خلال شهر أكتوبر، للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعمول بها.

كما جرى تجديد اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية كجهة متخصصة في التدريب وتقديم الاستشارات، فيما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية برنامجين تدريبيين دوليين، دعما لتطوير القدرات الفنية ورفع كفاءة العاملين في مجال سلامة الغذاء.

وشهد الأسبوع نشاطا بحثيا متنوعا، حيث نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ورشة عمل بالتعاون مع معهد فريدريش لوفلر الألماني، لتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات الصحة الحيوانية.

كما استضافت محطة البحوث الزراعية بشندويل أولى ورش المشروع الدولي المعني بالزراعة الإيكولوجية، ونظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية تطبيقية لطلاب كلية الزراعة.

وشارك معهد بحوث الصحة الحيوانية في فعاليات المؤتمر الدولي للطب البيطري، وحقق 4 جوائز دولية، في إنجاز يعكس جهود الباحثين المصريين ومكانة المؤسسات البحثية التابعة للوزارة.

وتواصل الوزارة دعم المشروعات البحثية التطبيقية، والعمل على ربط نتائج الأبحاث العلمية باحتياجات الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج ورفع كفاءتها.

وفي ملف بناء القدرات، اختتمت الوزارة التدريب الثاني للمدربين حول الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج القمح، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وتحسين الممارسات الفنية لزراعة المحصول الاستراتيجي.

كما شارك 54 مرشدا زراعيا بمحافظات الدلتا ضمن مشروع «EU-KAFI» الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تدريب 14 طالبا من رومانيا على تقنيات الفحص ونقل الأجنة.

ونظمت الوزارة برامج تدريبية متخصصة للباحثين والطلاب والكوادر الفنية في مجالات الإنتاج النباتي، فضلا عن تعزيز التعاون مع منظمة «الفاو» لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتشريعات المنظمة للقطاع.

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